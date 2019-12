Lewis Hamilton: Letzter Besuch bei Niki Lauda "war ein Schock"

"Und plötzlich war ich in einer Situation, in der ich eine große Entscheidung treffen musste, und Niki rief mich an", erinnert sich Hamilton. "Ich dachte: 'Wow, ich spreche mit einem dreimaligen Weltmeister', aber im Grunde kannte ich ihn gar nicht. Ich konnte diesem Typen am Telefon also nicht vertrauen. Doch dann saß ich mit mit Niki und Ross [Brawn] in einem Hotelzimmer, und so hat sich alles entwickelt."

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.