Großer Preis von Abu Dhabi 2025 / Abu Dhabi

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit Rückstand Rdn.
1 1
Niederlande
Max Verstappen 		Red Bull 1:22.207 --- 6
2 4
Großbritannien
Lando Norris 		McLaren 1:22.408 + 0.201 6
3 81
Australien
Oscar Piastri 		McLaren 1:22.437 + 0.230 6
4 63
Großbritannien
George Russell 		Mercedes 1:22.645 + 0.438 6
5 16
Monaco
Charles Leclerc 		Ferrari 1:22.730 + 0.523 6
6 14
Spanien
Fernando Alonso 		Aston Martin 1:22.902 + 0.695 6
7 5
Brasilien
Gabriel Bortoleto 		Sauber 1:22.904 + 0.697 6
8 31
Frankreich
Esteban Ocon 		Haas F1 1:22.913 + 0.706 6
9 6
Frankreich
Isack Hadjar 		Racing Bulls 1:23.072 + 0.865 6
10 22
Japan
Yuki Tsunoda 		Red Bull 1:23.083 + 0.876 5
11 87
Großbritannien
O. Bearman 		Haas F1 1:23.041 --- 6
12 55
Spanien
C. Sainz 		Williams 1:23.042 + 0.001 6
13 30
Neuseeland
L. Lawson 		Racing Bulls 1:23.077 + 0.036 6
14 12
Italien
A. Antonelli 		Mercedes 1:23.080 + 0.039 6
15 18
Kanada
L. Stroll 		Aston Martin 1:23.097 + 0.056 6
16 44
Großbritannien
L. Hamilton 		Ferrari 1:23.394 --- 9
17 23
Thailand
A. Albon 		Williams 1:23.416 + 0.022 6
18 27
Deutschland
N. Hülkenberg 		Sauber 1:23.450 + 0.056 9
19 10
Frankreich
P. Gasly 		Alpine 1:23.468 + 0.074 9
20 43
Argentinien
F. Colapinto 		Alpine 1:23.890 + 0.496 9
