Großer Preis von Abu Dhabi 2025 / Abu Dhabi
Qualifying
|Pos.
|Nr.
|Fahrer
|Team
|Zeit
|Rückstand
|Rdn.
|1
|1
|
Max Verstappen
|Red Bull
|1:22.207
|---
|6
|2
|4
|
Lando Norris
|McLaren
|1:22.408
|+ 0.201
|6
|3
|81
|
Oscar Piastri
|McLaren
|1:22.437
|+ 0.230
|6
|
|4
|63
|
George Russell
|Mercedes
|1:22.645
|+ 0.438
|6
|5
|16
|
Charles Leclerc
|Ferrari
|1:22.730
|+ 0.523
|6
|6
|14
|
Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:22.902
|+ 0.695
|6
|7
|5
|
Gabriel Bortoleto
|Sauber
|1:22.904
|+ 0.697
|6
|8
|31
|
Esteban Ocon
|Haas F1
|1:22.913
|+ 0.706
|6
|9
|6
|
Isack Hadjar
|Racing Bulls
|1:23.072
|+ 0.865
|6
|10
|22
|
Yuki Tsunoda
|Red Bull
|1:23.083
|+ 0.876
|5
|11
|87
|
O. Bearman
|Haas F1
|1:23.041
|---
|6
|12
|55
|
C. Sainz
|Williams
|1:23.042
|+ 0.001
|6
|13
|30
|
L. Lawson
|Racing Bulls
|1:23.077
|+ 0.036
|6
|14
|12
|
A. Antonelli
|Mercedes
|1:23.080
|+ 0.039
|6
|15
|18
|
L. Stroll
|Aston Martin
|1:23.097
|+ 0.056
|6
|16
|44
|
L. Hamilton
|Ferrari
|1:23.394
|---
|9
|17
|23
|
A. Albon
|Williams
|1:23.416
|+ 0.022
|6
|18
|27
|
N. Hülkenberg
|Sauber
|1:23.450
|+ 0.056
|9
|19
|10
|
P. Gasly
|Alpine
|1:23.468
|+ 0.074
|9
|20
|43
|
F. Colapinto
|Alpine
|1:23.890
|+ 0.496
|9