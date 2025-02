632 Runden: Pirelli beendet Reifentest mit Lewis Hamilton im Ferrari

(Motorsport-Total.com) - Pirelli hat einen zweitägigen Reifentest auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya abgeschlossen. Der Reifenhersteller war am Dienstag und Mittwoch zwei Tage auf der spanischen Strecke unterwegs, um Trockenreifen für die Formel-1-Saison 2026 zu testen.

Mit McLaren und Ferrari waren dabei die beiden Topteams der abgelaufenen Saison 2024 vor Ort. Für Ferrari fuhren an beiden Tagen die beiden Stammpiloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc in einem modifizierten SF-24 aus dem vergangenen Jahr, McLaren setzte am Dienstag Vizeweltmeister Lando Norris in einem MCL60 aus der Saison 2023 ein, am Mittwoch übernahm Oscar Piastri.

Insgesamt fuhr Pirelli 632 Runden an beiden Tagen, die einigermaßen gerecht unter beiden Teams aufgeteilt wurden: McLaren fuhr bei dem Test 311 Runden, Ferrari zehn Umläufe mehr.

Norris kam am Dienstag auf 159 Runden, Teamkollege Piastri am Mittwoch auf 152. Hamilton fuhr an beiden Tagen zusammen 161 Runden (87 am Dienstag und 74 am Mittwoch), und Leclerc legte 160 Umläufe hin (86 am Dienstag und 74 am Mittwoch).

Zeiten spielten bei den Testfahrten in Barcelona keine Rolle, wie der Reifenhersteller betont. Dennoch liefern die Italiener diese in ihrer Pressemitteilung mit. Schnellster war am Mittwoch Charles Leclerc in 1:14.9 Minuten, nachdem am Dienstag Lando Norris in 1:15.2 Minuten die Bestzeit erzielt hatte.

Piastri kam am Mittwoch auf eine 1:15.8, Hamiltons schnellste Runde an beiden Tagen war 1:15.9 Minuten. Damit lagen die Zeiten rund dreieinhalb Sekunden über denen des Qualifyings für den Grand Prix 2024.

"Es war eine sehr nützliche Session, vor allem um die verschiedenen Konstruktionen für die nächste Saison zu vergleichen und mit einigen Mischungen aus dem härteren Bereich zu experimentieren", sagt Pirelli-Motorsportdirektor Mario Isola.

"Die Strecke in Barcelona ist als eine der anspruchsvollsten für die Reifen bekannt, was den Energieaufwand und den Abbau angeht. Daher werden die Informationen, die wir an diesen zwei arbeitsreichen Tagen gesammelt haben, sehr wichtig für die zukünftige Entwicklung dieser Reifengeneration sein."

Nach dem Test in Le Castellet in der vergangenen Woche war der Test in Barcelona der zweite von insgesamt vier geplanten Reifentests von Pirelli vor der Saison 2025. Der nächste findet am 13. und 14. Februar im spanischen Jerez statt, bei dem Alpine an beiden Tagen fahren wird, McLaren und Mercedes jeweils an einem.

Den Abschluss bildet ein weiterer Test in Bahrain am 2. und 3. März, an dem Alpine und Williams teilnehmen werden. Kurz zuvor (26. bis 28. Februar) steht auf derselben Strecke der reguläre Wintertest aller zehn Teams an.

"Es ist ein wirklich anspruchsvoller Start in das Jahr mit vier Testsessions, noch bevor die Saison beginnt", sagt Isola, "und ich möchte allen Teams danken, die mit uns zusammenarbeiten, denn wir wissen, wie beschäftigt sie im Moment sind."