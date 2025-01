Pirelli fährt 840 Kilometer: "Sehr nützlicher" Regentest in Le Castellet

(Motorsport-Total.com) - Pirelli hat seinen ersten Reifentest im Jahr 2025 abgeschlossen. Am Mittwoch und Donnerstag testete der Reifenhersteller zusammen mit McLaren auf dem Circuit Paul Ricard im französischen Le Castellet. Die beiden Stammfahrer Lando Norris und Oscar Piastri waren dabei im MCL60 aus der Formel-1-Saison 2023 unterwegs, um Reifen für 2026 zu evaluieren.

Der Fokus lag dabei vor allem auf den Full-Wet-Reifen und den Intermediates für die neue Regelperiode im kommenden Jahr. Denn dort werden sich auch die Reifen per Reglement ändern: Zwar wird die Felgengröße bei 18 Zoll bleiben, die Breite und der Außendurchmesser sollen dann aber etwas geringer ausfallen.

Für die Testfahrten hatte man sich auf dem 3,463 Kilometer langen A2-Kurs in Le Castellet eingemietet und die Strecke mittels Sprinklern und Wassertanklastern künstlich bewässern lassen - wobei Regen an beiden Tagen auch auf natürliche Weise in Sachen Nässe nachhalf.

Piastri hatte am Mittwoch, an dem die Streckentemperatur teils unter dem Gefrierpunkt lag, 120 Runden absolviert und eine Bestzeit von 1:07.008 Minuten erzielt, Teamkollege Lando Norris war dann am Donnerstag im Einsatz, drehte insgesamt 123 Runden und kam auf eine Bestzeit von 1:07.956 Minuten. Insgesamt konnte Pirelli so 840 Kilometer abspulen - alles auf nasser Strecke.

"Der erste Test des Jahres 2025 hat sich als sehr nützlich erwiesen", kommentierte Pirelli-Motorsportchef Mario Isola.

"Beim Testen von Regenreifen ist es nicht einfach, die gleichen Streckenbedingungen zu reproduzieren, um verlässliche Daten zu erhalten, aber in den vergangenen zwei Tagen konnten wir viele Informationen sammeln, die für die Definition der neuen Intermediate- und Full-Wet-Reifen entscheidend sein werden", sagt er.

Für Pirelli war das aber nur der Auftakt, denn schon in der kommenden Woche geht es für sie mit dem nächsten Test weiter: "Für unsere Ingenieure, die an der Entwicklung arbeiten, wird es ein sehr arbeitsreicher Start in die Saison werden", kündigt Isola an. "Nach diesem Test in Paul Ricard haben wir in den kommenden zwei Wochen zwei weitere Testfahrten."

Am 4. und 5. Februar werden McLaren und Ferrari auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf der Strecke sein, bevor es am 12. und 13. Februar im spanischen Jerez de la Frontera weitergeht. Dann wird an beiden Tagen Alpine im Einsatz sein, während McLaren und Mercedes jeweils einen Tag absolvieren werden.

Bei beiden Tests in Spanien liegt der Fokus auf den Trockenreifen.