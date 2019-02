Formel-1-Tests Barcelona 2019: Sebastian Vettel schockt die Konkurrenz

(Motorsport-Total.com) - Die Formel 1 ist zurück! Bei den Testfahrten 2019 in Barcelona trafen sich die Teams heute zum ersten Mal mit ihren neuen Autos auf der Strecke Und Ferrari hat dabei schon einmal eine echte Duftmarke gesetzt. Sebastian Vettel fuhr bereits am Vormittag eine Zeit von 1:18.161 Minuten, dich auch am Nachmittag nicht mehr von der Konkurrenz unterboten wurde. Damit sicherte sich Ferrari die erste Bestzeit des neuen Formel-1-Jahres.

© LAT Ferrari hat sich am Montag in Barcelona in guter Frühform gezeigt Zoom Download

Zwar darf man Ergebnisse am ersten Tag nicht auf die Goldwaage legen, dennoch hat Ferrari die Konkurrenz schon ins Staunen versetzt. "Das hat mich schon überrascht", meint Nico Hülkenberg. Und selbst Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff muss zugeben, dass der Scuderia da eine gute Leistung gelungen ist.

ANZEIGE

"Es war eine sehr schnelle Zeit, zwei Sekunden schneller als alle anderen. Der Ferrari war am Vormittag definitiv ultrastark unterwegs", zollt der Österreicher bereits in der Mittagspause Respekt. "Was wir sehen, ist ein Ferrari, der auf der Strecke richtig ausbalanciert aussieht. Zu allen anderen kann man noch wenig sagen."

Die Silberpfeile ließen es am heutigen Montag noch etwas ruhig angehen. Sowohl Valtteri Bottas als auch Weltmeister Lewis Hamilton waren für das Team heute im Einsatz, kamen allerdings nicht über die Plätze acht und neun hinaus - fast zwei Sekunden fehlten auf die Zeit von Vettel. "Du musst immer diszipliniert vorgehen", sagt Wolff über das heutige Testprogramm.

"Natürlich sind wir alle neugierig und natürlich schauen wir auch auf die Rundenzeiten. Du willst ja schließlich schnell sein und in der Tabelle ganz oben stehen, am liebsten in jeder einzelnen Einheit. Doch das ist nicht Sinn und Zweck dieser Testfahrten. Das große Thema ist, alle Teile zu evaluieren."

Und dafür hatte Mercedes genügend Gelegenheit: Mehr als 150 Runden konnten die Piloten zusammen drehen. Aber: Auch Ferrari (170) spulte zuverlässig Runde um Runde ab.

Bei Red Bull gibt man wenig auf die heutigen Testzeiten: "Man kann den Monitor an den ersten Testtagen eigentlich auch ausschalten", winkt Teamchef Christian Horner ab. "Ich würde mich nicht von großen Schlagzeilen blenden lassen." Max Verstappen setzte am Montag die viertschnellste Zeit.

Für die großen Überraschungen in der Zeitentabelle sorgten Carlos Sainz (McLaren) und Romain Grosjean (Haas), die die Plätze zwei und drei belegten. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) wurde Fünfter, Daniil Kwjat (Toro Rosso) Sechster, Sergio Perez (Racing Point) Siebter.

Überraschend war die gute Zuverlässigkeit am ersten Testtag: Nur dreimal wurde der Testbetrieb aus technischen Gründen unterbrochen: Nach zwei Stunden rollte Romain Grosjean in der letzten Schikane ohne Benzindruck aus, am Nachmittag blieb Carlos Sainz am Ende der Boxengasse stehen. "Auf einmal war der Vortrieb weg", berichtet der Spanier. Kimi Räikkönen brachte die Session noch zu einem verfrühten Ende.

Zuvor hatte der Finne bereits für die erste Unterbrechung des neuen Formel-1 Jahres gesorgt. Nur sechs Minuten war die Session alt, als sich der Ex-Weltmeister nach einem Fahrfehler in Kurve 5 in das Kiesbett drehte und stecken blieb. Sein Alfa Romeo musste anschließend per Transportwagen zurück an die Garage geschleppt werden.

Einen unauffälligen Tag zeigte derweil Renault. Nico Hülkenberg und Neuling Daniel Ricciardo fuhren nur auf die Plätze zehn und elf und bildeten damit das Schlusslicht. Trotzdem bleibt Hülkenberg gelassen: "Die ersten Eindrücke sind okay. Das Auto ist am Morgen ohne große Probleme gefahren. 65 Runden sind ein ordentlicher Start."

Nicht am Start war wie erwartet Williams, das seine Nicht-Teilnahme am Montag schon im Vorfeld kommuniziert hatte. George Russell und Robert Kubica müssen sich jedoch auch am Dienstag weiter gedulden. "Frühestens" am Mittwoch wird der neue FW42 einsatzbereit sein und auf die Strecke gehen. Dem Team geht damit auf jeden Fall ein Viertel der ohnehin schon knappen Testzeit verloren.

Morgen beginnt der zweite Tag der Testfahrten in Barcelona. Gefahren wird erneut von 9 bis 18 Uhr MEZ, mit einer Stunde Mittagspause dazwischen.

Neu laden: Einen ausführlichen Bericht finden Sie in Kürze an dieser Stelle.