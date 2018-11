Acht Sekunden Rückstand: Wie gut oder schlecht sind Kubicas Zeiten?

Diese Aussage lässt - zumindest in Ansätzen - eine Analyse seiner Performance zu. Davon ausgehend, dass er immer in Rennbedingungen unterwegs war und zu Beginn des Tages mit mehr Benzin als am Ende, kann man seine Bestzeit von 1:44.208 Minuten der schnellsten Williams-Rennrunde am Sonntag gegenüberstellen. Und die lag bei 1:43.831, aufgestellt in der vorletzten Runde (also mit wenig Benzin an Bord) von Sergei Sirotkin.

