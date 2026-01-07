  • 07. Januar 2026 · 15:18 Uhr

    von Stefan Ehlen, Co-Autor: Lydia Mee

WM-Titel mit Preisschild: Warum Lando Norris 2026 über eine Million Euro zahlt

Der WM-Titel bringt Ruhm - und eine Rechnung über sieben Stellen: Die Superlizenz 2026 zeigt, was Erfolg in der Formel 1 wirklich kostet

(Motorsport-Total.com) - Was sein WM-Titelgewinn in der Formel-1-Saison 2025 wert ist, das zeigt sich für Lando Norris vor der Saison 2026. Denn als Weltmeister muss er die höchste Gebühr für die Superlizenz - den "Formel-1-Führerschein" - bezahlen: über eine Million Euro.

Foto zur News: WM-Titel mit Preisschild: Warum Lando Norris 2026 über eine Million Euro zahlt

© LAT Images

Lando Norris muss 2026 am meisten für seine Lizenz bezahlen Zoom Download

Die Gebühr fällt jedoch nur für Norris so hoch aus: Jeder Fahrer bezahlt einen individuellen Betrag, weil sich die Kosten an den erzielten WM-Punkten aus der Vorsaison orientieren. Ausgehend von einer Grundgebühr von 11.842 Euro kommen für jeden WM-Punkt 2.492 Euro hinzu. Für Norris heißt das bei 423 Punkten: 1.023.658 Euro.

Max Verstappen als WM-Zweiter mit 421 Punkten muss ebenfalls über eine Million Euro für seine Formel-1-Superlizenz bezahlen, Oscar Piastri als WM-Dritter mit 410 Punkten knapp weniger als eine Million Euro.

So viel muss Nico Hülkenberg bezahlen

Für den WM-Elften Nico Hülkenberg ergibt sich nach 51 Punkten in der Saison 2025 folgende Rechnung für 2026: die Grundgebühr von 11.842 Euro plus 121.992 Euro für die erzielten Punkte. Das macht zusammen 133.834 Euro.

Sonderfälle: Wer nur die Grundgebühr zahlen muss

Aber was, wenn ein Fahrer im Vorjahr keine Punkte gesammelt oder gar nicht in der Formel 1 angetreten ist? Ersteres betrifft Franco Colapinto von Alpine, Zweiteres die beiden Formel-1-Rückkehrer Valtteri Bottas und Sergio Perez bei Cadillac.

Die einfache Antwort ist: Sowohl Colapinto als auch Bottas und Perez bezahlen nur die Grundgebühr von rund 12.000 Euro. Sie fahren 2026 also am günstigsten in der Formel 1.

Max Verstappen ist Rekordhalter

Den Rekord für die höchste Superlizenz-Gebühr hält weiter Verstappen: Nach 575 WM-Punkten in der Saison 2023 musste er 2024 über 1,2 Millionen Euro für seinen Formel-1-Führerschein bezahlen.

Das Geld müssen die Fahrer dem Automobil-Weltverband (FIA) überweisen, denn der Weltverband verleiht die Superlizenzen - jeweils jahresweise. Die Superlizenz muss pro Saison neu beantragt werden.

