Verstappen verblüfft in der "Grünen Hölle" - seine Kollegen reagieren ehrlich

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen hat am vergangenen Wochenende ein weiteres Kapitel zu seiner beeindruckenden Karriere hinzugefügt. Der viermalige Formel-1-Weltmeister gewann bei seinem ersten Start in einem GT3-Boliden direkt ein Vier-Stunden-Rennen in der Nürburgring-Langstrecken-Serie auf der Nordschleife.

Der Niederländer hatte in den vergangenen Jahren mehrfach betont, dass ihn der Langstreckensport besonders reizt. Unter seinem Namen geht ein Ferrari in der GT-World-Challenge an den Start. Sein jüngster Ausflug in den GT-Sport hat nun auch bei seinen Formel-1-Kollegen Eindruck hinterlassen.

Russell: "Wir sind alle ziemlich neidisch"

Mercedes-Pilot George Russell erklärte, dass viele Fahrer gerne ähnliche Freiheiten wie Verstappen hätten. "Es ist unglaublich, ehrlich gesagt. Ich denke, wir sind alle ziemlich neidisch darauf. In der Formel 1 das zu tun, was man liebt, und gleichzeitig die Freiheit zu haben, andere Rennen zu fahren und es einfach zu genießen - das ist für die meisten nicht so einfach", sagte Russell, selbst vierfacher Grand-Prix-Sieger.

Experte ordnet Verstappens Nordschleifen-Sieg ein | Was bedeutet das für das 24h-Rennen? Video wird geladen… Wie stark war Max Verstappen wirklich bei seinem Nürburgring-Einsatz in der NLS? Weitere Formel-1-Videos

Der Brite sieht Verstappens Möglichkeiten auch als Folge seiner bisherigen Erfolge: "Wenn man vier Weltmeistertitel gewonnen hat, dann hat man sich dieses Recht verdient. Wir anderen kämpfen noch um unseren ersten. Vielleicht können wir nach vier Titeln das Gleiche machen. Aber ich respektiere es sehr und würde es eines Tages auch gerne ausprobieren."

Norris lobt Verstappens Vielseitigkeit

Auch McLaren-Fahrer Lando Norris wurde auf Verstappens Sieg angesprochen. Er ist überzeugt, dass der Niederländer in nahezu jeder Rennserie sofort konkurrenzfähig wäre. "Die Tatsache, dass er in jede Serie einsteigen und wahrscheinlich sofort der Beste sein kann, zeigt, wie gut er ist. Ich habe schon oft gesagt, dass er dafür geboren ist und für immer einer der Besten aller Zeiten sein wird, wenn nicht sogar der Beste in der Formel 1."

Ob der Ausflug ins GT3-Cockpit Verstappens Legende weiter vergrößert, wollte Norris jedoch nicht beurteilen. "Ich weiß nicht, wie sehr das zu deiner Größe beiträgt. Aber es ist cool und ich respektiere das sehr. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es wahrscheinlich auch öfter tun."

Rückkehr zu alten Traditionen

Verstappens Engagement abseits der Formel 1 weckt Erinnerungen an frühere Jahrzehnte, als viele Piloten parallel in unterschiedlichen Serien an den Start gingen. Heute sind die meisten Fahrer aufgrund der hohen Belastung und engen Kalender auf die Königsklasse spezialisiert. Verstappen scheint jedoch entschlossen, diesen Weg zumindest gelegentlich wieder aufleben zu lassen.