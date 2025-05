Antonelli versteht Bortoleto: "Schwer, die Emotionen im Griff zu behalten"

(Motorsport-Total.com) - Auf den heißen Zweikampf in Monaco folgte die Aussprache der Rookies - Gabriel Bortoleto bestätigt am Donnerstag in Barcelona in Bezug auf seinen Zwist mit Mercedes-Pilot Kimi Antonelli zuletzt im Fürstentum: "Ja, wir haben gesprochen - und uns nach dem Rennen ausgesprochen. Das war gut", so der Sauber-Pilot: "Zwischen uns ist alles in Ordnung."

"Ich glaube, wir respektieren einander seit unserer gemeinsamen Zeit im Kartsport. Es war auch nicht das erste Mal, dass wir uns berührt haben. Aber jetzt, in der Formel 1, wird natürlich alles übertragen", so Bortoleto. Allein: Einen kleinen Schönheitsfehler hat die Darstellung des Brasilianers, denn in Monaco gab es genau genommen gar keine Berührung...

Das räumt dann am Donnerstag zwar auch Bortoleto ein, seine Meinung zum Unfall allerdings hat er "nicht wirklich" geändert: "Ich finde nach wie vor, dass es ein sehr optimistisches Manöver war", sagt der 20-Jährige - und weist darauf hin: "Als er hineingestochen ist, sieht man deutlich, dass er spät untersteuert. Er hat mich zwar nicht getroffen, hat mich also nicht direkt durch Kontakt in die Mauer gedrückt."

"Aber um nicht mit ihm zu kollidieren, musste ich das Lenkrad mitten in der Kurve öffnen, geradeaus fahren - und da war es schon zu spät, ich war auf der schmutzigen Seite der Strecke und bin in der Bande gelandet", erklärt Bortoleto: "Am Kurvenausgang war einfach kein Platz für zwei Autos." Obwohl Antonelli ihn also "nicht direkt berührt" habe, sei die Situation für ihn "recht eindeutig".

Brotoleto gibt zu: "Hätte besser verteidigen können"

Immerhin räumt der Sauber-Pilot, der sich laut eigener Aussage im Nachgang auch einige Analysen der Situation angeschaut hat, aber ein: "Es gibt durchaus Dinge, die ich bei mir selbst sehe: Vielleicht hätte ich den Kurveneingang etwas besser verteidigen können." Und Bortoleto gibt zu: "Das ist Racing. Ich hätte genauso in seiner Position sein können - wahrscheinlich hätte ich das Überholmanöver dann auch versucht."

Was ihm aber nicht schmeckte, war die Bewertung der Situation durch die Kommissare: "Das Einzige, was mich in dem Moment frustriert hat, war, dass es keine Strafe gab. Ich stand in der Mauer und niemand wurde dafür belangt - das fühlte sich einfach ungerecht an", erklärt der Brasilianer seinen Unmut.

Selbst Gegner Antonelli hat dafür Verständnis: "Ich verstehe ihn gut. In Miami ging es mir ja genauso. Ich bin zwar nicht in der Mauer gelandet, aber ich war [am Start] auf Platz eins und wurde dann rausgedrängt, da war ich natürlich auch sehr verärgert." Der Mercedes-Pilot weiß: "In so einem Moment ist es schwer, die eigenen Emotionen im Griff zu behalten. Deshalb nehme ich ihm auch seine Aussagen nach dem Rennen nicht übel - da war er einfach noch nicht abgekühlt."

"Aber nachdem wir in Ruhe gesprochen haben, ist jetzt alles wieder gut zwischen uns", bestätigt auch der Italiener. Mit Blick auf die Aktion verteidigt er sich aber erneut: "So etwas kann eben passieren. Wir sind beide hart gefahren", unterstreicht Antonelli: "Meine einzige Absicht war, ihn zu überholen, nicht ihn aus dem Rennen zu nehmen." Deshalb habe auch versucht "so viel Platz wie möglich" zu lassen: "Aber in solchen Situationen entscheiden oft Bruchteile von Sekunden." Besonders im engen Monaco...