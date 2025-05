Formel-1-Liveticker: Kein klarer Favorit in Monaco?

Der erste Heim-Grand-Prix ist immer besonders, das musste auch Andrea Kimi Antonelli in Imola am eigenen Leib erfahren. Sehr viel Aufmerksamkeit, Ablenkung und Termine, nebenbei noch aufs Fahren konzentriere, das geht an die Substanz. Umso wichtiger, dass man ein Wort nutzt, das oft schwer ist, nämlich "nein", sagt auch Antonelli selbst: ?Insgesamt denke ich, dass das Wochenende wahrscheinlich das schlechteste war, was die Leistung angeht. Deshalb werde ich versuchen, mich gut zu erholen und in Monaco wieder stärker zu sein?, sagte Antonelli. "Ich finde die Unterstützung der Fans wirklich toll. Ich denke nur, dass ich mir die Energie nicht so gut eingeteilt habe, und das hat sich definitiv auf die Leistung auf der Strecke ausgewirkt. Ich konnte es spüren. Ich war nicht so entspannt, ich war ein bisschen angespannter beim Fahren." "Ich muss auch lernen, manchmal nein zu sagen und mir etwas mehr Zeit für mich zu nehmen", fügte er hinzu. In Monza kann er im Sommer nochmal testen, wie gut das funktioniert.

Wer wird in Monaco die Nase vorn haben? Dieser Kurs, so unnachgiebig bei Fehlern, ist ein besonderer im Formel-1-Rennkalender. Wenn das Wetter mitspielt, wie in diesem Jahr die Pflicht, zwei Reifenwechsel zu machen und ein bisschen Chaos dazukommt, könnte sich ein ganz anderes Bild an der Spitze ergeben als man denkt. In der neuen Ausgabe des Sky-Podcast Backstage Boxengasse hat Ralf Schumacher versucht die Favoritenrolle zu klären, aber wenn man ihm so zuhört, könnte man meinen, es gibt den klaren Favoriten gar nicht: "Also ich glaube, dass die Karten hier neu gemischt werden. Die Strecke ist unheimlich wellig, hohe Kerbs. Wir haben es im letzten Jahr schon gesehen, da ist der Red Bull dran verzweifelt. Das kann jetzt hier auch wieder passieren. Die Strecke hat auch relativ wenig Grip, das darf man nicht vergessen. Das heißt, ja, der Ferrari hat hier wieder eine gute Chance, weil hier mechanischer Grip und Autos, die rollen, die Kerbs schlucken, eigentlich sehr groß im Vorteil sind." "Das heißt, aus meiner Sicht wird es schwer für Max Verstappen. Und dann kommt vielleicht die eine oder andere Überraschung dazu. Man weiß nie. Williams ist im Moment stark und hier in Monaco, wenn man das einmal auf eine Runde schafft und vorne sein kann, dann hat man da auch gute Chancen", so Schumacher weiter. Aber auch McLaren ist nicht abzuschreiben: "Ja, vor allem müssen sie die Qualifying-Runde hinkriegen und das gilt spätestens für Lando Norris. Hier ist der Druck auf den Fahrer ja nochmal viel, viel höher. Das heißt, jemand, der mental schon eher sich schwer tut, das auf den Punkt zu kriegen, der hat hier noch ein bisschen mehr Schiss, sag ich mal, einen Fehler zu machen, ans Limit zu gehen." "Also es wird nochmal sehr, sehr interessant, wer da vorne ist und was natürlich auch viel ausmacht, wenn man diese Strecke liebt. Das gibt einem nochmal extra ein, zwei Zehntel."

