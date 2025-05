Max Verstappen: Freue mich nur noch auf Strecken, die ich gerne fahre

Red-Bull-Teamchef Christian Horner will den Abstand zu McLaren aber nicht ganz so stark bewerten, denn das Rennen in Miami habe "ihre Stärke offengelegt", meint er. Zuvor habe Red Bull im Rennen die Pace gehabt, um McLaren zu schlagen, aber in Miami konnten sie "in einem Fenster arbeiten, in dem sie sehr effektiv waren", so der Brite.

