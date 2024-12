Formel-1-Nennliste 2025: Red Bull mit Sergio Perez

(Motorsport-Total.com) - Am vergangenen Freitag, dem Tag der FIA-Gala in Ruanda, hat der Automobil-Weltverband die vorläufige Nennliste für die Formel-1-Saison 2025 veröffentlicht. Und in dieser befinden sich einige interessante Details.

© Motorsport Images In der Nennliste zur Formel-1-Saison 2025 befinden sich einige spannende Details Zoom Download

Wir erklären an dieser Stelle, was wir aus der Meldeliste für 2025 wirklich erfahren und was noch nichts zu bedeuten hat. Denn vor allem ein Name auf der Liste sorgt bei einigen Formel-1-Fans für eine kleine Überraschung.

Bestätigt Red Bull Perez hier für 2025?

So taucht dort neben Max Verstappen Sergio Perez als zweiter Red-Bull-Fahrer für das kommende Jahr auf. Das ist für einige deshalb überraschend, weil der Mexikaner zwar einen Vertrag für 2025 besitzt, bei Red Bull aber eigentlich vor dem Aus steht.

ANZEIGE

Ursprünglich hatte Helmut Marko angekündigt, in der vergangenen Woche bekanntgeben zu wollen, wer das zweite Red-Bull-Cockpit neben Verstappen bekommt. Eine offizielle Verkündung durch Red Bull gab es allerdings nicht, dafür taucht der Name Perez nun in der Nennliste auf.

Als Bestätigung für 2025 kann das allerdings noch nicht gewertet werden, denn die Liste ist nicht bindend und kann noch geändert werden. So haben die Racing Bulls zum Beispiel noch gar keinen zweiten Fahrer ("TBC") für das kommende Jahr gemeldet.

© FIA So sieht die komplette Nennliste für die Formel-1-Saison 2025 aus Zoom Download

Und als Lewis Hamilton Ende des Jahres 2020 noch keinen neuen Mercedes-Vertrag für 2021 unterschrieben hatte, witzelte Toto Wolff damals: "Ich habe überlegt, ob ich Lewis reinschreibe oder mich selbst! Letztendlich habe ich mich für Lewis entschieden ..."

Heißt: Nur weil ein Name im Dezember auf der Nennliste auftaucht, muss der Fahrer 2025 nicht auch wirklich in der Startaufstellung stehen. Alle Fans von Sergio Perez müssen also weiter zittern.

Vettel und Räikkönen "verlieren" Startnummern

Seit der Saison 2014 gibt es in der Formel 1 feste Startnummern für alle Stammpiloten, die diese ihre komplette Karriere lang behalten. In der Nennliste für 2025 erfahren wir nun, für welche sich die Rookies der kommenden Saison entschieden haben.

So wird Gabriel Bortoleto mit der 5 an den Start gehen, Jack Doohan mit der 7, Andrea Kimi Antonelli mit der 12 und Oliver Bearman mit der 87. Doohan und Bearman sind zwar auch 2024 bereits mindestens ein Formel-1-Rennen gefahren, haben dort aber die offizielle Ersatznummer ihres jeweiligen Teams verwendet.

ANZEIGE

Spannend ist das deshalb, weil die Nummern 5 und 7 zuletzt von Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen verwendet wurden. Startnummern werden in der Formel 1 jedoch wieder freigegeben, wenn sie zwei Jahre lang nicht verwendet wurden.

Wörtlich heißt es in Artikel 9.2.b) im Sportlichen Reglement: "A driver's career in Formula 1 will be deemed to have ended if he does not participate in a Competition for two (2) entire consecutive Championships."

Fotostrecke: Zahlenspiel: Die Startnummern der Formel-1-Fahrer 2024 #1: Max Verstappens Nummer ist eigentlich die 33. Als Weltmeister hat er jedoch als einziger Fahrer die Option, mit der 1 zu fahren - und tut das auch 2024 wieder. "Solange ich Weltmeister bin, werde ich jedes einzelne Jahr mit der Nummer 1 fahren", betont der Niederländer. Fotostrecke

Und da Vettel sein letztes Formel-1-Rennen Ende 2022 gefahren ist, und Räikkönen sogar bereits ein Jahr zuvor, waren beide Nummern nun wieder frei.

ANZEIGE

Das bedeutet auch, dass Vettel und Räikkönen sich eine neue Nummer suchen müssten, falls einer der beiden ein überraschendes Comeback geben sollte. Denn die 5 und die 7 sind für die kommenden Jahre nun erst einmal für Bortoleto und Doohan reserviert.

Zudem verrät die Nennliste auch, dass Max Verstappen 2025 weiterhin mit der Nummer 1 fahren wird. Das ist sein Recht als Weltmeister, er dürfte aber auch mit seiner eigentlichen Startnummer (33) fahren, wie das Lewis Hamilton (44) in seinen Jahren als Weltmeister stets getan hat.

Ein "neuer" Name für die Racing Bulls

Neun der zehn offiziellen Teamnamen bleiben für die Saison 2024 gleich, lediglich der zweite Red-Bull-Rennstall aus Faenza bekommt mal wieder einen "neuen" Namen, wobei die Änderung lediglich minimal ist.

ANZEIGE

Nachdem man 2023 noch als "Scuderia AlphaTauri" an den Start ging, wurde daraus 2024 das "Visa Cash App RB Formula One Team" und für 2025 nun das "Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team".

Auch der Name des Chassis ändert sich daher von "RB" zu "Racing Bulls". Wichtig dabei ist allerdings, dass die Firma hinter dem Team bereits 2024 den Namen "Racing Bulls S.p.A." trug, weshalb das Team zum Beispiel auf unserer Seite auch bislang schon konsequent so bezeichnet wurde.

Keine Namensänderung gibt es derweil bei Sauber, dort bleibt es bei dem gewöhnungsbedürftigen Namen "Stake F1 Team Kick Sauber". Einen neuen Namen wird es erst 2026 geben, wenn der Rennstall zum offiziellen Audi-Werksteam wird.