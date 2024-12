Vorschau auf 2025: Warum Sainz und Hülkenberg in neutralen Farben testen

(Motorsport-Total.com) - Für einige Formel-1-Fahrer sind die Testfahrten in Abu Dhabi so etwas wie der erste Schultag: Sie fangen ganz neu an. Das betrifft vor allem die Fahrer, die in die Formel 1 aufsteigen oder das Team wechseln. So oder so ist es die erste echte Gelegenheit, sich mit dem neuen Umfeld vertraut zu machen.

Interessant an den ersten Bildern vom Formel-1-Test auf dem Yas Marina Circuit sind aber besonders die Outfits der Rennfahrer: Carlos Sainz etwa hat bei Williams einen komplett weißen Rennanzug an, dazu einen weißen Helm. Nico Hülkenberg absolviert seinen Sauber-Einstand dagegen in einem ganz schwarzen Outfit inklusive schwarzem Helm. Sponsorenlogos sucht man in beiden Fällen vergebens.

Warum ist das so? Weil sowohl Sainz als auch Hülkenberg von ihren bisherigen Teams Ferrari und Haas lediglich die Freigabe erhalten haben, für ihre neuen Teams am Formel-1-Test teilzunehmen. Sie bleiben aber bis zum Jahresende vertraglich an Williams beziehungsweise Haas gebunden - und dürfen sich deshalb nicht mit teamfremden Sponsoren zeigen. Das erklärt die neutralen Rennanzüge und Helme.

Esteban Ocon schon in voller Haas-Montur

Beim künftigen Haas-Fahrer Esteban Ocon ist die Sache anders: Er hat sich mit Alpine auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit verständigt und bereits das letzte Saisonrennen 2024 in Abu Dhabi nicht mehr bestritten. Statt ihm kam sein designierter Nachfolger Jack Doohan zum Einsatz, der 2025 seine erste kompletten Formel-1-Saison absolviert.

Wahrscheinlich hat Ocon im Zuge seines Ausscheidens bei Alpine ausverhandelt, dass er schon beim Formel-1-Test in Abu Dhabi als Haas-Fahrer auftreten kann: Er zeigt sich bei den Probefahrten in voller Montur seines neuen Rennstalls inklusive aller Sponsorenlogos. Ocon präsentierte für seinen ersten Haas-Auftritt auch ein neues Helmdesign mit jetzt mehrheitlich roten Farben.

