Eddie Jordan: Lando Norris ist (noch) kein Weltmeister-Material

(Motorsport-Total.com) - "Lando ist wirklich gut und er wird seine Chance bekommen", sagt der frühere Formel-1-Fahrer David Coulthard im Podcast "Formula For Success", den er gemeinsam mit Ex-Teamchef Eddie Jordan bestreitet. Darin zeigt sich Coulthard davon überzeugt, dass Norris "in den restlichen Rennen in diesem Jahr oder nächstes Jahr um den Titel kämpfen" werde. Tenor: "Seine Zeit wird kommen."

© Motorsport Images Lando Norris beim Formel-1-Rennwochenende in Brasilien 2024 Zoom Download

Hier aber widerspricht Jordan und meint: "Sorry, aber Lando ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht so weit beim Start, bei der Fahrt bis zur ersten Kurve." Das sei erst beim Brasilien-Grand-Prix am vergangenen Wochenende wieder deutlich geworden. Dort hatte Norris die Führung im Rennen direkt beim Start an den von P2 kommenden George Russell im Mercedes verloren - wie schon häufiger in der Saison 2024.

Im weiteren Rennverlauf kamen Fahrfehler dazu, in früheren Rennen fehlte im direkten Zweikampf mit Verstappen oft die letzte Konsequenz. So jedenfalls sind die weiteren Äußerungen von Jordan zu deuten, wenn er sagt: "Lando hat zweifelsohne den Speed. Aber bisher habe ich bei ihm noch nicht das gesehen, was Max am Sonntag machen kann. Sorry, das ist einfach nicht da."

Kann Norris noch nachlegen?

Aber kann es noch kommen? Jordan glaubt: Norris wäre grundsätzlich dazu in der Lage, auf dem Niveau von Verstappen zu fahren, sofern er Bereitschaft zur Selbstkritik zeigt.

Verstappen in Brasilien: "Unglaubliche Watschen für das gesamte Feld!" Video wird geladen… Was Max Verstappen mit MotoGP-Superstar Marc Marquez gemeinsam hat und er 2024 verdient zum vierten Mal Formel-1-Weltmeister werden wird. Weitere Formel-1-Videos

O-Ton: "Lando muss im Winter einen ausführlichen Blick in den Spiegel werfen und sich selbst sagen: 'Wenn ich mal ein großer Weltmeister werden will, muss ich noch einiges lernen.'"

ANZEIGE

Konkret empfiehlt Jordan Norris, sich "diese Videos" anzusehen von Verstappen und wie "hart" dieser auf der Rennstrecke vorgehe. "Und sorry, aber hier und jetzt hat Lando das nicht drauf", sagt Jordan.

Das wiederum ruft Coulthard auf den Plan, der meint: "Mein Gott, Eddie, du bist ein harter Hund!"

Jordan überzeugt Coulthard

Daraufhin entgegnet Jordan: "Das sind Tatsachen. Er hat diese [Polepositions] nicht in Siege umgemünzt. Er macht Mist beim Start. Also ganz ehrlich: Wie viele Rennen hätte Lando in diesem Jahr gewinnen müssen? Sag es mir, David!"

Das scheint Coulthard zu überzeugen. Er meint schlicht: "Nun, wahrscheinlich ein paar mehr als er tatsächlich gewonnen hat. Und das würde wahrscheinlich einen Unterschied machen."

ANZEIGE

In diesem Fall wäre der WM-Rückstand von Norris auf Verstappen drei Grands Prix vor Schluss vermutlich geringer als 62 Punkte, die nur theoretisch noch aufholbar sind. Praktisch dürfte Verstappen der erneute WM-Titelgewinn nicht mehr zu nehmen sein, es sei denn durch außergewöhnliche Umstände. Aber selbst dann bräuchte Norris wohl eine Siegesserie, um überhaupt in Schlagdistanz zu Verstappen zu kommen.