Beim ersten Sieg ein Doppelsieg!

(Motorsport-Total.com) - Der erste Grand-Prix-Sieg ist für jedes Formel-1-Team ein echter Meilenstein. Sechs Teams aber ist bei ihrem Premierenerfolg noch mehr gelungen: Sie haben auf Anhieb einen Doppelsieg erzielt.

© Motorsport Images Die Mercedes-Fahrer Juan Manuel Fangio und Karl Kling 1954 in Reims in Frankreich Zoom Download

Geschafft hat das zuletzt Red Bull in der Saison 2009: Beim China-Grand-Prix in Schanghai gewann Sebastian Vettel vor Teamkollege Mark Webber. Vettel wurde ein Jahr später der erste Red-Bull-Weltmeister in der Formel 1 - und hatte schon im Jahr davor in Monza ebenfalls den ersten Sieg für Schwesterteam Toro Rosso erzielt.

So harmonisch wie auf dem Podium in Schanghai blieb es zwischen Vettel und Webber nicht: In den Folgejahren kam es zu mehreren kontroversen Szenen zwischen den Red-Bull-Stallgefährten. 2010 etwa kollidierten Vettel und Webber in Istanbul. 2013 in Sepang gab es die Ansage "Multi-21", eine Stallregie, die Vettel missachtete und Webber überholte.

1998 in Spa-Francorchamps wiederum hielt sich Ralf Schumacher an die Stallregie seines Jordan-Teams - und wurde Zweiter hinter Teamkollege Damon Hill, der beim Premierenerfolg seines Rennstalls den Jordan-Doppelsieg anführte. Entsprechend angefressen gab sich Ralf Schumacher später auf dem Podium - und verließ Jordan zum Jahresende in Richtung Williams.

Was die beiden genannten Doppelsiege von Red Bull und Jordan gemeinsam haben? In beiden Fällen ertönte die falsche Hymne: Für Red Bull wurde 2009 in Schanghai die englische statt der österreichischen gespielt, für Jordan 1998 in Spa die englische statt der irischen.

Fotostrecke: Welche Teams beim ersten Sieg einen Doppelsieg erzielten Schanghai 2009: Im fünften Jahr des Bestehens gelingt Red Bull der erste Sieg. Darauf hat die Mannschaft aus Milton Keynes in England ganze 74 Rennen lang gewartet. Fotostrecke

Zwar die richtige Hymne, aber erneut einen missmutigen Fahrer auf dem Podium sah man 2008 nach dem Kanada-Grand-Prix in Montreal: BMW-Sauber hatte Nick Heidfeld per Stallregie angewiesen, Teamkollege Robert Kubica (auf einer anderen Strategie) vorbeizulassen. Am Ende siegte Kubica vor Heidfeld. Es war Kubicas einziger Formel-1-Sieg und auch BMW gelang kein weiterer Grand-Prix-Erfolg.

In unserer Fotostrecke nennen wir noch zwei weitere Begebenheiten, in denen Teams beim ersten Sieg gleich einen Doppelsieg erreicht haben. Dafür müssen wir zurückblicken in die 1950er-Jahre und zum Beginn der Formel 1 als Rennserie beim ersten Lauf der Automobil-Weltmeisterschaft 1950 in Silverstone.