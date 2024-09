Formel-1-Liveticker: Kommt die McLaren-Teamorder "zu spät"?

Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass der Kanadier es für "fair" hält, sich zu diesem Zeitpunkt der Saison im WM-Kampf auf einen Fahrer festzulegen. "Wenn Piastri in der Meisterschaft vorne wäre, wäre es umgekehrt gewesen", so Villeneuve bei Sky. "Pech für ihn, dass er es nicht geschafft hat, Lando früher in der Saison zu schlagen", betont der Ex-Weltmeister. Denn tatsächlich sah Piastri in drei der vergangenen vier Rennen die Zielflagge vor Norris. Trotzdem setzt McLaren in der WM nun auf den Briten. "Man zahlt den Preis für sein mangelndes Tempo zu Beginn der Saison", erklärt Villeneuve. Denn zu Beginn des Jahres erarbeitete sich Norris einen Vorsprung in der Meisterschaft. Deswegen erhält er nun im WM-Kampf den Vorzug.

