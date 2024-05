Hobby neben der Formel 1: Alles über Max Verstappens Simracing-Karriere

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen schockierte das Formel-1-Paddock, als er den Großen Preis von Imola mit einem 24-Stunden-Simracing-Event auf dem Nürburgring verband - und beide Rennen gewinnen konnte. Nachdem Verstappens Co-Pilot Chris Lulham den Sieg seines Teams auf der Nordschleife in iRacing, dem Simulator für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, besiegelt hatte, kam der Niederländer selbst nur 15 Minuten später als Sieger beim Großen Preis der Emilia-Romagna über die Ziellinie.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner weist jedoch alle Bedenken zurück, dass Verstappens Einsatz im Simulator sich negativ auf seine Jagd nach der vierten Formel-1-Weltmeisterschaft in Folge auswirken könnte: "Er ist im Grunde eine Rennmaschine, also testet er abends oft verschiedene Set-ups und solche Dinge."

"Also ist es nicht ungewöhnlich, dass er das tut", so Horner. "Er hat heute zwei Rennen gewonnen. Einmal in einem BMW M3 und einmal in einem Formel-1-Auto." Doch wie lange fährt Verstappen nun schon Sim-Rennen und was könnte die Zukunft bringen?

Für welches Team fährt Max Verstappen?

Verstappen fährt für das Team Redline, ein professionelles Team, das auf höchstem Niveau Langstrecken-Sim-Rennen bestreitet. Die Organisation wurde im Jahr 2000 von Dom Duhan gegründet, der eine Marktlücke erkannte, nachdem er selbst an verschiedenen Rennveranstaltungen teilgenommen hatte. Seitdem hat sich Redline zu einem der erfolgreichsten Teams in der Branche entwickelt und gewann von 2012 bis 2015 Titel wie die iRacing World Championship Grand Prix Series.

Auch die Wettbewerbsfähigkeit von Redline hat im Laufe der Jahre nicht nachgelassen, und 2022 war ein besonders starkes Jahr mit dem Sieg in beiden Klassen bei den 24 Stunden von Le Mans, bevor man den BMW Sim GT Cup, die Formula Pro Series, den Porsche TAG Heuer Esports Supercup und die DTM Esports dominierte.

Das alles führte dazu, dass Redline 2022 den Autosport Esports Team of the Year Award gewann. Aber schon sieben Jahre zuvor begann die Partnerschaft mit Verstappen. Dies war das Ergebnis der Zusammenarbeit von Redline-Direktor Atze Kerkhof mit dem damaligen Formel-1-Rookie während seiner Formel-3-Kampagne bei Van Amersfoort Racing im Jahr 2014.

Die beiden entwickelten ein gutes Verhältnis, während sie Zeit im Simulator des Teams verbrachten, sodass Kerkhof Verstappen eine Chance bei Redline anbot. Redline ist seit langem für seine Fähigkeit bekannt, Fahrer mit großen Namen anzuziehen, denn Verstappen gehört zu einem Team, zu dem bereits Richie Stanaway gehört, der in verschiedenen realen Serien wie der GP3, GP2 und der World Endurance Championship gewonnen hat.

Doch damit nicht genug der großen Namen, denn Lando Norris und Verstappen gewannen die 24 Stunden von Spa als Redline-Piloten in einem Audi R8 LMS im Jahr 2019. Beide Fahrer sind große Befürworter der Esports-Industrie und Spa war nur eines von mehreren iRacing-Events, an denen Norris teilgenommen hat, wie beispielsweise die 12 Stunden von Bathurst in diesem Jahr.

Obwohl Norris' Engagement seither zurückgegangen ist, fährt Verstappen immer noch so viel Sim-Racing wie eh und je. So sehr, dass Redline seit 2023 das Branding von Verstappen.com Racing - der offiziellen Website des Niederländers - verwendet, während Red Bull auch ein Sponsor des Teams ist. Unter der Leitung von Verstappen.com Racing nimmt Redline weiterhin an Esports-Meisterschaften teil und besitzt eine hochmoderne Anlage in der niederländischen Stadt Tilburg.

Wie verhält sich Max Verstappen bei Sim-Rennen?

Verstappens voller Terminkalender bedeutet, dass er nur an ausgewählten Sim-Racing-Events teilnimmt, aber das tut seinen Leistungen keinen Abbruch. Der Formel-1-Weltmeister hat nach seinem Sieg in Spa auch das 12-Stunden-Rennen von Bathurst 2021 gewonnen, das Kerkhof als sein bisher bestes Simulationsrennen bezeichnete, da Verstappen im Qualifying um vier Zehntel schneller war.

In diesem Jahr holte Verstappen auch seinen ersten Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und stand in Barcelona und Daytona im Rahmen verschiedener, teilweise umkämpfter iRacing-Meisterschaftskampagnen auf dem Podium.

Verstappen hat sich fest als einer der besten Simulationsrennfahrer der Welt etabliert. Doch beim Saisonfinale der Le Mans Virtual Series 2022-23 - einer Meisterschaft, bei der Verstappen in den letzten drei Rennen antrat - stand er im Mittelpunkt einer Kontroverse.

Nach einem zweiten Platz in Spa-Francorchamps und einem vierten Platz in Sebring führten Verstappen und sein Team die Gesamtwertung vor den 24 Stunden von Le Mans mit einem Oreca 07 an. Und es sah so aus, als könnten sie den Titel holen, da sie in der zweiten Hälfte des Rennens in Führung lagen, bis technische Probleme Verstappen von der Sitzung abbrachten.

Redline war bereits zwei Runden zurückgefallen, als Verstappen wieder an den Start ging, und so entschied sich das Team, das Rennen zu beenden. Allerdings hatte es bereits zwei rote Flaggen wegen technischer Probleme gegeben. Die Le Mans Virtual Series gab an, dass die Streamer versehentlich die Internet-Protokoll-Adresse (IP) der Server geteilt hätten. Verstappen war dennoch wütend und griff die Organisatoren der Veranstaltung und die Videospielplattform rFactor 2 an.

Er sagte: "Sie nennen es unglaubliches Pech, aber das ist einfach nur Inkompetenz. Sie können nicht einmal ihr eigenes Spiel kontrollieren. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass mir das passiert ist, dass ich aus dem Spiel geworfen wurde, während ich dieses Rennen fahre."

"Also ist es auch das letzte Mal, dass ich mitmache. Was soll das bringen? Man bereitet sich fünf Monate lang darauf vor, diese Meisterschaft zu gewinnen, man führt die Meisterschaft an, man versucht, dieses Rennen zu gewinnen, auf das man sich zwei Monate lang vorbereitet hat, und dann wird das so gehandhabt. Ehrlich gesagt, es ist ein Witz, man kann es nicht einmal eine Veranstaltung nennen. Es ist eine Clownshow."

Verstappens Erfolge bei den Simulationsrennen gingen danach trotzdem weiter, denn er gewann den ersten Lauf der Imola-Runde in der AMX Global League-Saison 2023. Außerdem nahm er 2024 an zahlreichen iRacing-Events teil, die mit einem Sieg in der Daytona 24 Hours GTD-Klasse begannen.

Und das, obwohl sich das Team mit einem Mercedes-AMG GT3 als Neunter qualifizierte, aber man arbeitete mit dem zweiten Redline-Auto zusammen, indem man sich gegenseitig Windschatten gab, um beiden zu helfen, in der Reihenfolge nach vorne zu kommen. Verstappen fuhr den Stint am Samstagabend, als Redline in der Nacht die Führung übernahm und das Rennen mit mindestens einer Runde Vorsprung vor dem Rest der Klasse beendete.

Verstappen erzielte weitere Erfolge im 24-Stunden-Format, als sein Redline-Auto nur vier Monate später auf der Nordschleife siegte. Verstappen, der parallel zum Imola-Grand-Prix antreten musste, fuhr am Samstagabend einen dreistündigen Stint und am nächsten Morgen eine zweistündige Session, die entscheidend dazu beitrug, dass Redline seinen Vorsprung ausbauen und schließlich den Sieg erringen konnte.

Da Verstappen sowohl im virtuellen als auch im realen Rennsport weiterhin Siege einfährt, hat er jedes Recht, Behauptungen zu widerlegen, dass dies seinen Leistungen in der Formel 1 schaden könnte: "Ich denke, ich bin professionell genug, um zu wissen, was man tun kann und was nicht", sagt er. "Wenn du nicht ins Bett gehst und nicht schläfst, ist das nicht gut für dein Rennen am Sonntag. Aber ich denke, mit so vielen Jahren Erfahrung weiß ich, was zu tun ist."

Wie kann ich Max Verstappens Sim-Rennen verfolgen?

Fans können Verstappen bei seinen Sim-Rennen über die Live-Streaming-Plattform Twitch verfolgen, denn Redline hat einen eigenen Kanal mit über 200.000 Followern, auf dem jedes Event übertragen wird. Luke Crane kommentiert oft den Livestream und scherzt über Verstappens Beteiligung am Nürburgring-Imola-Wochenende.

"Wir sind das Team Redline, Max fährt für uns", sagt Crane. "Wir sind das Team, das ihm erlaubt, sich in der Formel 1 auszudrücken. Wir haben ihm erlaubt, auch in Imola zu fahren, weil wir diese Art von Team sind. Wir wollen unsere Fahrer niemals davon abhalten, ihren Hobbys nachzugehen. Wir sind sehr unterstützend, wir werden niemanden zurückhalten."

Könnte Max Verstappen im echten Leben zum Langstreckenrennen wechseln?

Verstappen hat bereits gesagt, dass er "auf jeden Fall" an den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen möchte, da Zweifel an seiner Formel-1-Zukunft nach 2028, dem Jahr, in dem sein Red Bull-Vertrag ausläuft, bestehen. Der 26-Jährige hat schon mehrmals gesagt, dass dies möglicherweise sein letzter Vertrag in der Formel 1 ist.

Der Niederländer und seine Familie planen ein GT3-Team mit zwei Autos, das ab 2025 mit Verstappen.com Racing in Serien wie der GT World Challenge antreten könnte, und wollen vielleicht sogar mit einem eigenen Team nach Le Mans fahren. Aber er möchte die Dinge anders angehen, indem er ein Team von Simulationsrennfahrern einsetzt, die für die Teilnahme an realen GT3-Rennen ausgebildet wurden.

"Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es richtig machen. Ich will damit auch gewinnen", sagt Verstappen. "Und es geht darum, ein Sprungbrett vom Simulationsrennsport zum GT3-Rennsport zu schaffen, sodass man nicht nur durch den Kartsport gehen muss, um in den Motorsport zu kommen, denn das kostet momentan eine Menge Geld."

"Wir arbeiten schon seit einer Weile daran. Die Planungsphase ist vorbei, wir sind jetzt im Aktionsmodus", so Verstappen, der bereits verraten hat, dass er sogar mit dem zweifachen Formel-1-Weltmeister und zweimaligen Le-Mans-Sieger Fernando Alonso über einen Einsatz auf dem Circuit de la Sarthe gesprochen hat.

Doch wann Verstappen zwangsläufig in andere Rennkategorien wechselt, bleibt abzuwarten, denn 2022 sagte er noch: "Ich habe es nicht eilig. Im Langstreckensport ändern sich viele Dinge und es ist besser, abzuwarten und zu sehen, wie sich alles entwickelt."