Neue Katar-Untersuchung: Hamilton kritisiert FIA-Kommunikation

"Ich denke, dass es am Ende einfach eine schlechte Kommunikation war. Ich glaube nicht, dass sie genau das gesagt haben, was sie meinten", sagte Hamilton vor dem Großen Preis der USA in Austin ( Formel 1 in Liveticker ). "Ich denke, was sie gemeint haben, ist, dass sie einfach schauen werden, wie sie solche Dinge in Zukunft handhaben können, um sicherzustellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert."

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.