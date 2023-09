Vandoorne: Aston-Martin-Reservefahrer trotz WEC-Cockpit bei Peugeot?

(Motorsport-Total.com) - Derzeit ist Stoffel Vandoorne noch Ersatzfahrer bei Aston Martin in der Formel 1, doch 2024 wird der Belgier in zwei Serien in Vollzeit auf der Rennstrecke unterwegs sein. Der 31-Jährige wird für Peugeot in der Hypercar-Klasse der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) an den Start gehen und mit den Franzosen auf Punktejagd gehe. Dazu kommt sein obligatorischer Einsatz in der Formel E. Vandoorne war bereits im japanischen Fuji in der WEC im Einsatz und hofft, trotz seiner Verpflichtungen weiterhin als Ersatzfahrer für Aston Martin agieren zu können.

