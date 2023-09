Newey: Warum er wegen "Bauchgefühl" Mercedes nicht kopiert hat

"In Wirklichkeit können in einem Rennen so viele Dinge schiefgehen. Zwei Autos ins Ziel zu bringen, am besten beide Woche für Woche in der Nähe der Spitze, ist eine schwierige Herausforderung, denn es gibt so viele Faktoren, die schiefgehen können: Zuverlässigkeit, Unfälle, Strategie und natürlich Leistung. Dies erreicht zu haben, ist ein echter Tribut an alle."

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.