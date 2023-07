Formel-1-Liveticker: Gibt es den "Mythos Spa" in der Formel 1 überhaupt noch?

Warum nicht am frühen Morgen schon mal ein paar Statistiken wälzen? Der Große Preis von Belgien fand in der Geschichte der Formel 1 bislang 67 Mal statt, davon 55 Mal auf dem Circuit Spa-Franchorchamps, zehn Mal in Zolder und zwei Mal in Nivelles. Rekordsieger ist nach wie vor Michael Schumacher mit sechs Triumphen in seinem Wohnzimmer, darunter ja auch sein legendärer erster Sieg in der Saison 1992. Aus dem aktuellen Feld hat Lewis Hamilton mit vier Siegen die meisten, zudem konnte er sechs Mal auf die Poleposition fahren, diesen Rekord nimmt ihm so schnell niemand ab. Mehr Zahlen und Fakten zur Formel 1 könnt ihr in unserer umfangreichen Datenbank recherchieren. Klickt euch einfach mal durch, es lohnt sich!

© Copyright 1‌996 - ‌2023 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.