Perez: Gerüchte um Zukunft "könnten mich nicht weniger interessieren"

(Motorsport-Total.com) - "Wenn ich ehrlich bin, könnte es mich nicht weniger interessieren", sagt Sergio Perez über die Gerüchte um seine Zukunft bei Red Bull. Der Mexikaner erlebt 2023 eine schwierige Formel-1-Saison und kam in Silverstone zum fünften Mal in Folge nicht in Q3, während Teamkollege Max Verstappen im gleichen Zeitraum alle Rennen gewann.

Genährt wurden die Spekulationen gestern mit dem Fahrertausch bei AlphaTauri, wo der glücklose Nyck de Vries von Daniel Ricciardo abgelöst werden wird. Der Australier gilt als mögliche Alternative zu Perez, sollte er bei AlphaTauri wieder überzeugen können.

Doch Perez betont: "Ich bin seit 13 Jahren in der Formel 1 und habe schon alles gesehen. Darüber mache ich mir keine Sorgen. Ich konzentriere mich hauptsächlich darauf, meine Saison zu Ende zu bringen und sicherzustellen, dass ich weiterhin Spaß daran habe."

Er unterstreicht auch, dass er "die volle Unterstützung" von Teamchef Christian Horner und Motorsportkonsulent Helmut Marko habe. "Das ganze Team steht voll hinter mir, und sie wissen, was ich leisten kann. Sie kennen mein Potenzial und unterstützen mich."

In dieser Woche ist Perez in der Fabrik in Milton Keynes zu Gast, um an einigen Problemen zu arbeiten. Er steckt in einer schwierigen Phase und liegt jetzt 99 Punkte hinter Teamkollege Verstappen, nachdem er an den vergangenen fünf Qualifying-Tagen nicht überzeugen konnte und es nie in die Top 10 geschafft hatte.

"Ich denke, es ist einfach die Menge an Details", sagt er. "In den letzten Rennen bin ich etwas sensibler mit dem Auto gewesen, vor allem am Samstag, als ich wenig Benzin hatte. Das ist etwas, woran ich mit dem Team im Simulator arbeiten werde."

Perez betont: Die Pace ist da

"Und wir haben einige Ideen. Aber wir operieren in einem so kleinen Fenster von Details. Wir brauchen einfach einen starken Samstag", so Perez. "Und das Positive ist, dass die Pace am Sonntag da ist, wo am Ende des Tages die Punkte vergeben werden. Aber wir müssen uns einfach sortieren und ein sauberes Wochenende haben, denn die Pace ist da."

Perez' Problem war, dass die meisten Samstage zuletzt bei wechselhaften Verhältnissen stattfanden, wo es laut ihm auf viele Kleinigkeiten ankommt. "Ich bin also nicht allzu besorgt, ich denke, wir hatten einen großartigen Freitag [in Silverstone], was die Pace angeht. Wir müssen nur noch das Qualifying in den Griff bekommen, dann wird es schon klappen."

Zwar gibt er zu, dass er jetzt ein paar schlechte Wochenenden hatte, "aber am Ende des Tages zählt nur, wo wir in Abu Dhabi ins Ziel kommen. Es ist also noch eine lange Saison, und ich glaube fest daran, dass ich meine Saison wieder in den Griff bekommen kann."

Schwierige Aufholjagd in Silverstone

In Silverstone war der Red-Bull-Pilot schon in Q1 ausgeschieden, konnte sich im Rennen aber auf Position sechs verbessern. Für seine Rennauftritte bekommt Perez regelmäßig Lob von seinem Team, doch trotz der Aufholjagd in Großbritannien meint er, dass der Sonntag für ihn relativ schwierig war: "Nichts hat funktioniert", hadert er.

"Ich hatte einen großartigen Start, aber dann wurde ich in der ersten Runde von [Esteban] Ocon abgedrängt, und ich verlor Positionen, anstatt sie zu gewinnen. Das machte die Aufholjagd noch schwieriger", so Perez, der nach der ersten Runde nur 16. war.

"Ich habe meine Reifen auf dem ersten Stint zu sehr beansprucht. Und dann kamen wir an die Box, ich glaube drei Runden vor dem Safety-Car. Es hat also nicht sollen sein. Aber am Ende haben wir alles gegeben und getan, was wir konnten."

"Es war sehr, sehr schwer, nach vorne zu kommen. Vor allem am Ende, wenn alle das gleiche Reifenalter haben und es kein Reifendelta mehr gibt, war es wirklich schwierig, voranzukommen", meint er. "Es ist ziemlich schwierig, bei hohem Tempo zu folgen."

Zwischenzeitlich hatte er noch eine Kollision, bei der er mit Nico Hülkenberg aneinandergeriet, der einen neuen Frontflügel brauchte. "Da hatte ich Glück, dass ich mir keinen Reifenschaden zugezogen habe."