Williams feiert 800. Formel-1-Rennen: Sonderlackierung in Silverstone geplant

(Motorsport-Total.com) - Williams ist eines der traditionsreichsten Formel-1-Teams der Geschichte und feiert 2023 beim Großen Preis von Ungarn seinen 800. Start in der Königsklasse. In Großbritannien werden die Autos mit einer Sonderlackierung versehen, um dieses besondere Ereignis zu feiern. Eigentlich fiel das Heimrennen in Silverstone genau auf das Jubiläum, doch das änderte sich, als der Grand Prix in Imola wegen der verheerenden Überschwemmungen abgesagt werden musste.

Williams hält wegen seiner britischen Fans an den Feierlichkeiten in Großbritannien fest, weshalb die Sonderlackierung zum 799. Rennen kommen wird. Allerdings will der Rennstall sowohl in Ungarn als auch in Silverstone besondere Attraktionen bieten, um die lange Geschichte des Teams zu feiern. In Großbritannien wird die Sonderlackierung zum Einsatz kommen, in Ungarn wird sie nicht zu sehen sein.

Williams kündigte die Lackierung wie folgt an: "Die Sonderlackierung wird eine Hommage an die britische Geschichte des Teams und seinen Gründer Sir Frank Williams sein". In Ungarn wird Williams hingegen nur ein spezielles Emblem auf den Autos zum 800. Formel-1-Rennen zeigen. Darüber hinaus wird es viele weitere besondere Veranstaltungen geben, um das Jubiläum zu feiern. Unter anderem wird das Team besondere Autos aus seiner Geschichte ausstellen.

Das Meisterauto von Nigel Mansell, der FW14B aus dem Jahr 1992, wird in Silverstone vor Ort sein und am Sonntag vor dem Rennen von Jenson Button für einige Demorunden pilotiert werden. In London wird es während des Grand Prix eine Fanzone geben. Dort wird auch das Meisterauto von Alain Prost aus dem Jahr 1993 zu sehen sein. Auch Logan Sargeant und Alexander Albon sowie Teamchef James Vowles werden vor Ort sein.

Für die Saison 2023 plant Williams weitere Einsätze von Sonderlackierungen. Diese Designs sollen bei den Überseerennen in Singapur, Suzuka und Losail im Herbst der Formel-1-Saison 2023 zum Einsatz kommen. Williams hat vier Designvorschläge, überlässt die Entscheidung aber den Fans.

Williams liegt in der ewigen Bestenliste auf Platz drei hinter Ferrari (1.067 Starts) und McLaren (939 Starts). Der Rennstall mit Sitz in Grove wurde 1977 gegründet und bestritt seinen ersten Grand Prix in Spanien. Williams hat in seiner Geschichte neun Konstrukteurs- und sieben Fahrertitel gewonnen. Zuletzt stand das Team 1997 mit Jacques Villeneuve an der Spitze der Gesamtwertung. Insgesamt hat der Rennstall 114 Rennsiege und 313 Podestplätze errungen. Im Jahr 2020 verkaufte die Familie Williams den Rennstall an Dorilton Capital.