Zwei Päpste auch bei Alpine, allerdings "von anderen Kirchen", so Szafnauer

(Motorsport-Total.com) - Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer sagt, es sei besser, wenn sich die Führungsaufgaben innerhalb einer Formel-1-Organisation "überschneiden", als das Gegenteil. Nachdem Alpine in der vergangenen Saison 2021 ohne einen klaren Teamchef agierte, kehrte Alpine-CEO Laurent Rossi zu einer traditionelleren Struktur zurück.

Szafnauer berichtet an Rossi, der neben dem Rennteam auch die Gesamtverantwortung für die Straßenautoabteilung trägt und somit bei wichtigen Entscheidungen wie der Einstellung von Fahrern mitreden kann. Zuvor teilten sich Technikchef Marcin Budkowski und Rennleiter Davide Brivio die Verantwortung, ohne einen klaren Mann an der Spitze.

Nachdem er Aston Martin Anfang letzten Jahres verlassen hatte, sagte Szafnauer, ein Team könne nicht "zwei Päpste" haben - eine Anspielung auf die Ankunft von Martin Whitmarsh im Aston-Martin-Lager -, aber er besteht darauf, dass die Situation bei Alpine anders ist, da die beiden Hauptakteure gut zusammenarbeiten.

Szafnauer erklärt: Warum es bei Alpine anders ist

"Die Arbeit mit Laurent ist wirklich einfach", sagt Szafnauer, als er zu seinen früheren Bemerkungen befragt wurde. "Denn wir sind wie Päpste von anderen Kirchen. Er ist CEO von Alpine, der Autofirma, und ich berichte an ihn."

"Eine der Säulen der Alpine-Autofirma ist das Formel-1-Team. Ich berichte also nur an ihn. Er hat alle möglichen anderen direkten Berichte, um Autos zu verkaufen, Autos zu entwerfen, Autos herzustellen, die Autos zu vermarkten, all das. Das ist in etwa so, als würde Toto [Wolff] an Ola Kallenius berichten."

Rossi stellt klar: Gibt keine Überschneidungen mehr

Rossi sagte im September, dass Szafnauer eine der Einstellungen war, auf die er "am meisten stolz" ist, und er sagt, dass die Aufteilung der Verantwortlichkeiten innerhalb von Alpine klar ist.

"Das Letzte, was man will, wenn man neu hinzukommt, ist, dass es Überschneidungen gibt", sagt er. "Überschneidung bedeutet, dass ich dies tue und du dies tust, also überschneiden wir uns bei diesen Dingen. Unterschneidung bedeutet auch, dass ich es nicht tue und er es auch nicht tut. Und es fällt einfach hinten herunter."

"Das ist also schlimmer. Am Anfang gab es einige Überschneidungen. Und dann [wurde es zu] ich mache dies, du machst das, dann bekommst du es so, dass es keine Überschneidungen gibt. Und an diesem Punkt sind wir jetzt angelangt."

Szafnauer erklärt seine Macht am Gasly-Wechsel

Szafnauer nennt seine frühe Beteiligung an der Verpflichtung von Pierre Gasly als Beispiel dafür, wie die Dinge innerhalb des Teams funktionieren, wobei er einen Großteil der Vorarbeit leistete.

"Ich habe Franz [Tost] angerufen und gefragt: Kannst du ihn entlassen? Und Franz hat nein gesagt. Und da habe ich gesagt, na ja, toll. Ich bin froh, dass du das gesagt hast. Denn das Letzte, was ich hören wollte, war: 'Ja, ich kann es kaum erwarten, diesen Kerl loszuwerden!' Er sagte, nein, ich brauche ihn, er ist ein großartiger Fahrer. Ich will ihn nicht verlieren."

Ich sagte: "Danke, bei allem Respekt, kann ich Helmut [Marko] anrufen? Er könnte eine andere Sichtweise haben. Und dann habe ich Helmut angerufen. Aber gleichzeitig rief ich Laurent an, wenn ich bestimmte Meilensteine erreicht hatte, und sagte: 'Schau mal, das habe ich geschafft. So weit bin ich gekommen. Ich muss jetzt nach Amerika gehen und mit Bryan Herta über eine Veröffentlichung [für Colton Herta] sprechen.'"

"Und das habe ich auch getan. Ich bin hingefahren und habe mit Bryan und Colton zu Mittag gegessen. Denn die Freigabe war an die Bedingung geknüpft, dass Red Bull einen Ersatz findet, mit dem sie zufrieden sind. Sonst hätten sie ihn nicht entlassen."