F1-Technik-Rückblick: Wie Mercedes vom Verlierer spät noch zum Sieger wurde

(Motorsport-Total.com) - Ein neues Reglement in der Formel 1 birgt auch immer die Chance in sich, dass sich das bisher bekannte Kräfteverhältnis ändert. Das ist auch 2022 geschehen: Die in der Hybridära bislang so dominanten Mercedes konnten nicht an ihre acht Meisterschaften in Serie anknüpfen und wurden nur Dritter. Ein Saisonsieg gelang den Silberpfeilen dabei erst kurz vor Schluss.

© Motorsport Images Mercedes verblüffte mit seinem auffälligen Seitenkasten

Dabei hatte Mercedes mit dem W13 ein aufsehenerregendes Konzept an den Start gebracht. Als das Auto bei den Wintertestfahrten erstmals mit der Zeropod-Variante zu sehen war, bei dem die Seitenkästen fast nicht mehr vorhanden waren, staunte die Konkurrenz nicht schlecht.

Doch auf der Strecke erwies sich der Mercedes nicht als der große Wurf, den man sich erhofft hatte. Das lag vor allem am Porpoising-Phänomen, von dem das Team mit am stärksten heimgesucht wurde. Durch das Hoppeln und die Bekämpfung des Problems verlor Mercedes eine Menge an Performance.

Immer wieder betonte man dabei, dass die innovative Seitenkasten-Lösung nicht der Grund ist, wieso dem Team an Performance fehlt.

