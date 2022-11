Energiekosten: Darum will Lewis Hamilton unbedingt P2 in der WM

(Motorsport-Total.com) - Lewis Hamilton sagt, es wäre ein "unglaubliches Gefühl", wenn sein Mercedes-Formel-1-Team Ferrari in der Weltmeisterschaft auf den zweiten Platz verweisen könnte. Das Team aus Maranello hat derzeit 40 Punkte Vorsprung, und es stehen nur noch zwei Grands Prix sowie der Sprint in Interlagos an diesem Wochenende aus.

Kurioserweise würde Hamilton der zweite Platz vor allem wegen der Energiepreise, "die durch die Decke gegangen sind" viel bedeuten, obwohl sein Mercedes-Team mit P2 in der WM in der ersten Saisonhälfte des kommenden Jahres weniger Zeit im Windkanal verbringen dürfte.

Zu Beginn des Jahres schien die Aussicht, dass Mercedes Ferrari überholen könnte, angesichts des Formunterschieds zu Beginn der Saison unwahrscheinlich, aber durch die soliden Ergebnisse von Hamilton und seinem Teamkollegen George Russell hat sich der Abstand verringert.

Hamilton: Finanzieller Bonus für Mitarbeiter "wichtig"

Hamilton meint, dass ein zweiter Platz nicht nur aus Prestigegründen wichtig sei, sondern auch wegen des finanziellen Bonus, den er für die Teammitglieder bedeuten würde. "Ich weiß, wie wichtig es für das Team und alle in der Fabrik ist, einen Bonus zu bekommen", so der Brite.

"Besonders in einer Zeit, in der die Energiepreise durch die Decke gegangen sind und die Lebenshaltungskosten in Großbritannien in die Höhe geschnellt sind. Ich weiß das, weil man es mir gesagt hat und ich sehe, wie wichtig das für sie ist, und auch, wie hart wir gearbeitet haben, um den Rückstand aufzuholen."

"Ich weiß, dass es ein tolles Gefühl wäre, wenn wir es schaffen würden. Ich weiß nicht, was letztes Wochenende passiert ist, aber höchstwahrscheinlich werden sie [Ferrari] dieses Wochenende wieder vorne sein, aber wer weiß? Es ist also kein leichtes Unterfangen, sie zu schlagen."

"Aber wenn wir es schaffen würden, wäre das ein erstaunliches Comeback, und das bedeutet auch, dass wir sie mit dem Wissen in den Winter schicken, dass wir es ernst meinen."

Warum Hamilton die zusätzliche Windkanalzeit egal ist

Hamilton spielt zudem die Behauptung herunter, dass der dritte Platz wegen der zusätzlichen Windkanalzeit und der CFD-Nutzung im Rahmen der Aero-Testregeln von Vorteil wäre.

"Was Forschung und Entwicklung und all das angeht, kenne ich natürlich nicht alle Auswirkungen, aber wenn man weiter hinten landet, also Dritter im Vergleich zum zweiten Platz wird, hat man mehr Zeit im Windkanal."

"Die Ingenieure können das besser sagen, ob sie das wollen oder nicht. Ich denke, im Moment wollen wir sie schlagen, weil wir in der Hitze des Gefechts sind, und das ist unser Ziel."

Mercedes in Brasilien mit größerer Chance als in Abu Dhabi?

Hamilton betont, dass er sich im Moment auf die letzten Rennen der Saison konzentriere, und er glaubt, dass Interlagos für Mercedes eine bessere Chance sein könnte als Abu Dhabi, nicht nur weil sich mit dem Sprint am Samstag eine zusätzliche Möglichkeit für Punkte bietet.

"Mein Fokus liegt darauf, die nächsten beiden Rennen zu maximieren", sagt er. "Ich denke, wir als Team konzentrieren uns darauf, sicherzustellen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir nächstes Jahr konkurrieren können. Wir wissen es nicht. Ehrlich gesagt sind wir jedes Mal, wenn wir an einer Strecke ankommen, auf die eine oder andere Weise überrascht, wie groß der Abstand ist oder wie nah wir dran sind."

"Ich werde also erst [am Freitag] wissen, wo wir liegen. Ich weiß nicht, ob das Auto hier spektakulär sein wird. Ich weiß nicht, ob wir so nah dran sein werden wie beim letzten Rennen, ich glaube nicht. Aber ich hoffe, dass ich überrascht werde und das nicht der Fall ist."

"Aber wir wissen, wo unser Auto funktioniert und in welchen Kurven es nicht funktionieren wird. Ich gehe davon aus, dass es auf der Strecke nicht einfach sein wird. Aber es gibt das Wetter und alles Mögliche, was dazwischen kommen kann."

"Von den nächsten beiden Rennen ist dies die beste Option, die wir haben, oder die, die uns am nächsten liegt. Das nächste Rennen [in Abu Dhabi] wird mit den langen Geraden sicher schwierig werden."

Russell glaubt an Chance gegen Ferrari in Sao Paulo

Auf die ganze Lotterie mit der Fahrzeugperformance scheint Mercedes zudem keine Lust mehr zu haben. Man hat angekündigt, dass man das Konzept für 2023 komplett über den Haufen schmeißen wird, nachdem man 2022 das einzige Team mit dem extrem schmalen Seitenkasten-Design geblieben ist.

Hamiltons Teamkollege Russell glaubt dennoch, dass Mercedes Ferrari an diesem Wochenende schlagen kann. "Wir haben die Lücke definitiv geschlossen", sagt er. "Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir vor Ferrari liegen müssen. Denn realistisch gesehen sind Red Bull und Max [Verstappen] im Moment zu stark."

"Und die einzige Möglichkeit, sie zu schlagen, ist, wenn sie einen Fehler machen. Und wir müssen da sein, um auf dieses Missgeschick aufzuspringen. Aber bei Ferrari geht es im Moment ein bisschen auf und ab, und wir müssen sehen, wo sie landen. Aber ich denke, die letzten beiden Wochenenden waren ziemlich gut für uns."

Trotz Nachteil im Nassen: Russell hofft auf Regen

Auf die Frage, ob er nasse Bedingungen bevorzugen würde, sagt Russell: "Ich habe gemischte Gefühle, was den Regen angeht, denn wir hatten Sessions wie in Montreal im Nassen, wo wir im Regen sehr konkurrenzfähig waren."

"Aber dann hatten wir Zeiten wie das Qualifying in Silverstone, und ich glaube, das Training in Imola war auch nass, und wir waren nirgendwo. Der Regen ist also immer ein bisschen schwierig."

Mercedes hatte in dieser Saison immer wieder Probleme, die Reifen in das richtige Temperaturfenster zu bekommen. Wenn man das Set-up daher nicht optimal trifft, könnte man Gefahr laufen, dass sich dieses Problem bei nassen und kalten Bedingungen verstärkt. Und zumindest für den Rennsonntag stehen die Chancen auf eine verregnete Session nicht schlecht.

"Ferrari hat im Nassen immer sehr stark ausgesehen, und sie können die Reifen wahrscheinlich besser aufheizen als wir und die meisten Teams", sagt Russell. "Ich würde den Regen wahrscheinlich trotzdem begrüßen, denn er könnte die Dinge ein wenig aufpeppen."

Russell: Werden auf Geraden wieder drei Zehntel verlieren

Doch Russell macht sich keine Hoffnungen, dass man Red Bull gefährlich werden könnte. Zu groß ist der Luftwiderstand des Mercedes W13, um es mit Max Verstappen aufnehmen zu könnnen. Der Brite rechnet auch in Brasilien damit, gegenüber dem RB18 "drei bis vier Zehntel allein auf den Geraden" zu verlieren.

"Es liegt immer noch an der Effizienz", sagt Russell. "Wir haben immer noch sehr, sehr viel Luftwiderstand. Ich denke, wenn man sich die letzten Rennen ansieht, war unsere Kurvenleistung wirklich stark. Aber wenn man den Durchschnitt über die gesamte Saison hinweg betrachtet, vor allem auf den längeren Geraden, verlieren wir zwischen drei und sieben Zehntelsekunden pro Runde, allein auf den Geraden."

Mit diesem Defizit könnte es daher schwierig werden mit dem langersehnten ersten Saisonsieg, da sowohl Sao Paulo als auch die Strecke in Abu Dhabi eine lange Gerade beinhaltet, wo der Red Bull davonziehen dürfte.

Hamilton: Trotz Sieglosserie sind wir "Gewinner"

Hamilton, der in seiner gesamten Karriere noch nie ohne Sieg in einer Saison geblieben ist, betont jedoch, dass sich alle im Mercedes-Team trotzdem "wie Gewinner" fühlen sollten, da man über die Saison große Fortschritte gemacht und niemand im Team aufgegeben hat.

"Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass wir im Laufe des Jahres so oft das Gefühl hatten, dass wir gewonnen haben", so Hamilton. "Ein fünfter Platz oder ein vierter Platz, oder schließlich ein Podiumsplatz. In diesen Momenten waren wir alle so begeistert, dass es sich fast wie ein Sieg anfühlte."

"In diesem Jahr gab es so viele solcher Situationen, in denen der Weg das Wichtigste war. Ich denke, wir sind dieses Jahr Gewinner. Für mich ist das natürlich nicht so, wie es von außen gesehen wird, was die Zahlen angeht. Aber ich habe das Gefühl, dass jeder im Team in diesem Jahr ein Gewinner ist, sie haben alle so tief gegraben und alles gegeben."

"Keiner hat aufgegeben, jeder hat seine Emotionen überwunden, obwohl wir nicht in der ersten Reihe standen, und jeder hat sich voll reingehängt, und ich bin wirklich stolz auf alle. Das ist für mich noch stärker, als jedes einzelne Rennen zu gewinnen, um ehrlich zu sein."

Russell: Vergleich zu Alfa und Haas zeigt Mercedes-Fortschritte

Russell fügt hinzu: "Zu Beginn des Jahres wurden wir von Haas und Alfa Romeo überholt. Ich erinnere mich an ein Rennen in Imola, in dem ich Vierter war und Valtteri [Bottas] mich verfolgte und schneller war als wir. Und Lewis lag auf P8 oder P9 oder so."

"Wenn wir uns jetzt den Unterschied zwischen uns und beispielsweise Alfa Romeo und Haas ansehen, dann ist der gewaltig. Aber auch die Tatsache, dass wir die Lücke zu Red Bull geschlossen haben, finde ich sehr spannend und gibt uns Hoffnung für das nächste Jahr."

"Negativ denke ich, dass es für mich persönlich in letzter Zeit ein paar schwierige Rennen waren. Ich war enttäuscht, dass ich das Rennen in Silverstone nicht beendet habe. Das war eines der wenigen Rennen zu Beginn des Jahres, in denen das Auto sehr, sehr gut lief. Und natürlich war es mein Heimrennen, aber ich kann sicher viel Positives mitnehmen."