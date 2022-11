Stoff fürs Wochenende: Die besten Formel-1-Videos der Woche

Unsere Kanalmitglieder haben jeden Monat die Gelegenheit, beim virtuellen Formel-1-Stammtisch via Zoom-Meeting nicht nur mit Redakteuren aus unserem Team zu sprechen, sondern Attraktion des Stammtischs ist in der Regel der Besuch eines prominenten Stargasts, dem die Mitglieder dann selbst Fragen stellen können. Im Oktober war das Timo Glock, davor zum Beispiel Günther Steiner, Norbert Haug, Ralf Schumacher, Bernd Mayländer oder Alexander Wurz. Sie alle hatten Spaß an der kleinen, aber feinen Runde, und die Kanalmitglieder sowieso. Für den November hatte uns eigentlich Nico Hülkenberg schon zugesagt, dessen Termin könnte sich jetzt aber in den Dezember verschieben. Beim für den Dezember geplanten Sauber-Teammanager Beat Zehnder haben wir indes angefragt, ob er vielleicht schon im November und somit dem "Hülk" den Arsch retten kann ... ;-) Eins ist klar: Einen tollen Gast finden wir auf jeden Fall! Wer und wann, das posten wir wie immer im Mitgliedertab auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Wenn auch ihr mal selbst mit Stars aus der Formel 1 sprechen möchtet, dann werdet jetzt Kanalmitglied. Das kostet nur 3,99 Euro pro Monat (den Preis eines Biers, wie wir zu sagen pflegen) und ermöglicht nicht nur die Teilnahme an unseren virtuellen Stammtischen, sondern auch an den Livechats bei unseren Livestreams an den Rennwochenenden. Infos: Jetzt Kanalmitglied von Formel1.de werden!

