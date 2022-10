Williams verkündet Sargeant für 2023: Was er für die Superlizenz tun muss

Sargeant wird dabei Albon am kommenden Wochenende in Mexiko vertreten, bevor er Latifi am Ende der Saison in Abu Dhabi ablöst. Da Sargeant am Freitag auf dem Circuit of the Americas mehr als 100 Rennkilometer absolvierte und sich dabei keine Verwarnung einhandelte, erhielt er einen zusätzlichen Punkt für seine Superlizenz und steht damit bei 31 Punkten, wobei er insgesamt 40 benötigt.

