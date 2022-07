Toto Wolff: Fahrer sollten niemals ausgebuht werden

Der siebenmalige Weltmeister verurteilt diese Reaktion des Publikums: "Ich kann das nicht gutheißen, so oder so. Ein Fahrer hätte ins Krankenhaus kommen können, und das wird bejubelt? Es will mir nicht in den Kopf, dass Leute so was machen, in dem Wissen, dass Motorsport gefährlich ist."

