Emerson Fittipaldi: Sergio Perez hat 2022 "die beste Chance seines Lebens"

"Warum ich das so betone? Weil 'Checo' Perez immer schon in der Lage war, sich die Reifen extrem gut einzuteilen. Er hat in der Vergangenheit immer wieder gezeigt, dass er die Reifen viel länger am Leben halten kann als die meisten anderen Fahrer. Und genau das könnte ihm in diesem Jahr massiv in die Karten spielen", so Fittipaldi.

