Ferrari-Teamchef Mattia Binotto lässt zwei weitere Rennen aus

Denn die Arbeiten am neuen Auto für 2022 gehen laut ihm nun in "die kritische Phase", weswegen er unbedingt in der Fabrik sein möchte: "Wenn ich am Donnerstag und Freitag im Büro bin, kann ich mich mehr darauf fokussieren, was in Maranello passiert. Am Samstag und am Sonntag bin ich dann voll mit dem Rennwochenende beschäftigt", sagt er.

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.