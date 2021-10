Lando Norris: Sotschi-Aufarbeitung mit zwei Tagen Simulator

Begründung: "Wir hatten nicht erwartet, in Sotschi so gut auszusehen und in Zandvoort so schlecht. Auch so spät im Jahr lernen wir noch über das Auto und was es schnell oder langsam macht. Es geht uns aber natürlich auch darum, in Erfahrung zu bringen, was es braucht, damit wir 2022 immer schnell und nie langsam sind."

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.