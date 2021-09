Jenson Button kritisiert Masepin: "Muss seine Einstellung ändern"

"Was am Samstag passiert ist, spielt dabei Rolle. Das darf nicht beeinflussen, wie du am Sonntag fährst", findet Button. "Und wenn es das tut, dann bist du im falschen Sport. Die Formel 1 ist ein gefährlicher Sport. Wenn er eine lange Karriere in der Formel 1 haben will, dann muss er seine Einstellung ändern. Er ist viel zu aggressiv. Du kannst in so einer Situation nicht so reagieren."

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.