Kimi Räikkönen: "Formel 1 war nie das Wichtigste in meinem Leben"

O-Ton: "In den vergangenen 18, 19 Jahren in der Formel 1 und in der Rallye-WM hatte ich immer Termine, Termine, Termine. Das will ich nicht [mehr]. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, weshalb ich etwas anderes machen will. Dass das Leben nicht mehr nach der Startzeit eines Rennes tickt oder was auch immer in der Formel 1 anliegt."

