So denkt Nyck de Vries über seine Formel-1-Chancen

"Unterm Strich geht es im Sport aber natürlich darum, Leistung zu zeigen. Du bist immer nur so gut wie dein jüngstes Rennen. Es spielt also keine Rolle, was ich in Zukunft mache. Der Gesamtsieg in der Formel E in diesem Jahr würde so oder so neue Türen öffnen und Möglichkeiten für die Zukunft schaffen", erklärt de Vries.

© Copyright 1‌996 - ‌2021 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.