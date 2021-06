Osaka-Aus in Paris: Lewis Hamilton fordert mehr Rücksicht von den Medien

"Die Reaktionen waren lächerlich, die Leute haben offenbar vergessen, dass sie ein Mensch ist", übt Hamilton deutliche Kritik. Osaka habe auf und abseits des Platzes so viel erreicht, was es zu würdigen gelte. "Sie ist eine unglaubliche Athletin und ein unglaublicher Mensch. Ihre Aktivitäten hatten so viel Einfluss und das in so jungen Jahren, mit so einer schweren Last auf ihren Schultern, das war unvermeidlich", sagt Hamilton.

