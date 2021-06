Mehr Strategieoptionen: Pirelli bringt für Baku die weichsten Reifenmischungen

Der Grund, warum eine Einstoppstrategie in Baku die schnellere Lösung sei, liege laut Isola nicht unbedingt am Zeitverlust in der Boxengasse. "Sie verlieren nicht viel Zeit in der Boxengasse, wir schätzen 21 Sekunden. Es liegt also nicht am Zeitverlust in der Box, sondern am Verkehr. Es hängt auch davon ab, wie stark [die Reifen] abbauen und überhitzen", sagt er.

