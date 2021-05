Indianapolis: Welche Formel-1-Fahrer Sieger beim Indy 500 waren

(Motorsport-Total.com) - Am Wochenende steht wieder eines der berühmtesten Rennen der Motorsportgeschichte auf dem Programm: das Indy-500-Rennen. Mit Marcus Ericsson, Alexander Rossi, Pietro Fittipaldi, Takuma Sato, Juan Pablo Montoya, Sebastien Bourdais und Max Chilton stellen sich in diesem Jahr gleich sieben ehemalige Formel-1-Piloten der Herausforderung in Indianapolis.

© Motorsport Images Takuma Sato ist der amtierende Sieger des berühmten Indy 500 Zoom Download

Sie alle träumen vom Sieg auf dem berühmten Brickyard (Fotostrecke: Alle Sieger des Indy 500) und dem anschließenden Schluck Milch. Drei der sieben früheren Formel-1-Fahrer kennen das Gefühl des Sieges im Nudeltopf von Indianapolis bereits. Doch sie sind nicht die einzigen Piloten, die vor oder nach ihrer Formel-1-Karriere die Borg-Warner-Trophy in die Höhe recken konnten.

Wir blicken zurück und schauen uns an, welche Fahrer der Königsklasse auch über dem großen Teich Erfolg hatten.

Roger Ward: 1959, 1962

F1-Starts: 12 (1951 - 1960, 1963)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 15 (1951 - 1964, 1966)

Indy-500-Siege: 2 (1959, 1962)

Zwischen 1950 und 1960 war das Indy 500 ein offizielles Rennen der Weltmeisterschaft. Das bedeutet, dass auch Fahrer, die nur am 500-Meilen-Rennen teilgenommen haben, in der Gesamtwertung klassiert waren.

Fahrer mit einem guten Ergebnis in Indianapolis konnten somit Fahrer schlagen, die eine schwierige Formel-1-Saison erlebt hatten. Ward holte mit seinem Sieg 1959 acht Punkte und lag damit unter anderem vor Graham Hill, der sieben Formel-1-Rennen absolviert hatte.

© Motorsport Images Zu Zeiten von Roger Ward gehörte das Indy 500 noch zur Formel 1 Zoom Download

Zehn seiner zwölf "Formel-1-"Starts absolvierte Ward beim Indy 500, allerdings fuhr er 1959 und 1963 auch in zwei US-Grands-Prix. Leider konnte er keines von ihnen beenden, da er mit einem Kupplungs- und einem Getriebeproblem ausschied.

Außerhalb der Formel 1 war Ward auch ein erfolgreicher Fahrer in der USAC-Meisterschaft, der früheren ChampCar-Serie. Dort holte er 1959 und 1962 den Titel und landete zwischen 1959 und 1964 immer unter den Top 3.

Jim Clark: 1965

F1-Starts: (1960 - 1968)

F1-Meisterschaften: 2 (1963, 1965)

Indy-500-Starts: 5 (1963 - 1967)

Indy-500-Siege: 1 (1965)

Jim Clark gilt als einer der besten Fahrer aller Zeiten und hält auch heute noch den Rekord für den größten Anteil an Führungsrunden in einer Formel-1-Saison (71,47 Prozent 1963). Er konnte sein Talent auch in unterschiedlichen Serien unter Beweis stellen: Er gewann zweimal die Formel 1, dreimal die Tasman-Serie und einmal das Indy 500, bevor er 1968 zu Tode kam.

Nach dem zweiten Platz hinter Parnelli Jones 1963 sicherte sich Clark im Jahr darauf die Poleposition, wurde im Rennen aufgrund eines Problems mit der Aufhängung aber nur 24. Ein Jahr später kehrte er zurück und qualifizierte sich auf Startplatz zwei, bevor er das Rennen 1965 gewann. Clark führte dabei 190 von 200 Runden und stellte einen Rekord auf.

© Motorsport Images Jim Clark gilt auch heute noch als einer der besten Rennfahrer aller Zeiten Zoom Download

Er war damals erst der zweite Brite nach Dario Resta 1916, der das Indy 500 gewann.

Ein Jahr später wurde er im Qualifying und im Rennen hinter Landsmann Graham Hill Zweiter. Auch Jackie Stewart nahm 1966 am Rennen teil und wurde Sechster, nachdem ihn ein Problem mit dem Öldruck am Ende um alle Siegchancen gebracht hatte.

Graham Hill: 1966

F1-Starts: 176 (1958 - 1975)

F1-Meisterschaften: 2 (1962, 1968)

Indy-500-Starts: 3 (1966 - 1968)

Indy-500-Siege:1 (1966)

Graham Hill ist bis heute der einzige Mensch, der die berühmte "Triple Crown" des Motorsports gewonnen hat. Diese besteht aus den Siegen beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans, dem Indy 500 und dem Großen Preis von Monaco in der Formel 1 (oder der Formel-1-Weltmeisterschaft).

Je einmal konnte er in Le Mans und Indianapolis gewinnen, fünfmal jedoch in Monte Carlo, was ihm den Spitznamen "Mr. Monaco" einbrachte. Hinter Ayrton Senna, der sechsmal gewann, hat Hill die meisten Siege im Fürstentum eingefahren.

© Motorsport Images Graham Hill ist bis heute der einzige Fahrer, der die "Triple Crown" holte Zoom Download

Das Indy 500 gewann Hill gleich im ersten Anlauf, auch wenn sein Sieg nicht ohne Kontroverse blieb. Während Hill zum Sieger erklärt wurde, war auch das Team des zweitplatzierten Jim Clark der Meinung, dass sie gewonnen hätten.

Clark hatte sich im Rennen zweimal gedreht, konnte aber weiterfahren. Theorien besagen, dass eine Runde bei Clark vielleicht nicht gezählt hatte. Selbst Hill war "überrascht", das Rennen gewonnen zu haben. Da aber weder von Clark noch von seinem Team offiziell Protest eingelegt wurde, hat sein Sieg auch heute noch Bestand.

Mario Andretti: 1969

F1-Starts: 128 (1968 - 1972, 1974 - 1982)

F1-Meisterschaften: 1 (1978)

Indy-500-Starts: 29 (1965 - 1978, 1980 - 1994)

Indy-500-Siege: 1 (1969)

Schon lange vor seiner Formel-1-Karriere (und auch lange danach) nahm Mario Andretti am Indy 500 teil. Mit 29 Starts hat er die zweitmeisten aller Piloten in Indianapolis - nur geschlagen vom viermaligen Sieger AJ Foyt mit 35 Teilnahmen. Außerdem hält er den Rekord für die meisten Rennen zwischen Polepositions: 1966, 1967 und 1987 startete er ganz vorne.

© Motorsport Images Mario Andretti startete insgesamt 29 Mal auf dem Brickyard Zoom Download

Andrettis Indy-500-Sieg 1969 war ein dominanter: Von Startplatz zwei aus führte er 116 der 200 Runden und kam über zwei Minuten vor seinem Formel-1-Kollegen Dan Gurney ins Ziel.

Am Ende seiner Formel-1-Karriere nahm der Amerikaner parallel in der Formel 1 und bei den IndyCars teil. Sechs Jahre nach seinem Formel-1-Titel mit Lotus gewann Andretti 1984 den CART-Titel und fügte seinen drei Titeln der USAC-Ära 1965, 1966 und 1969 einen weiteren hinzu.

Mark Donohue: 1972

F1-Starts: 14 (1971, 1974 - 1975)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 5 (1969 - 1973)

Indy-500-Siege: 1 (1972)

Nur 14 Grands Prix hatte Mark Donohue absolviert, bevor er bei einem Unfall im Training zum Großen Preis von Österreich 1975 ums Leben kam. Allerdings hatte er bis dahin sogar schon einmal auf dem Podium gestanden. Zudem feierte er drei Siege in der USAC und einen Sieg in der NASCAR sowie Erfolge in der Trans-Am und der Can-Am, womit er seine Vielseitigkeit unter Beweis stellte.

© Motorsport Images Mark Donohue verunglückte 1975 in Österreich tödlich Zoom Download

Fünfmal startete er beim Indy 500 und qualifizierte sich dabei jedes Mal unter den Top 5. Der vierte Versuch in einem McLaren für Penske war der erfolgreichste, da er als Sieger über den Zielstrich fuhr. Mehr als drei Minuten Vorsprung hatte er auf den zweitplatzierten Al Unser. Es war zudem McLarens erster Sieg beim Indy 500, eingefahren mit dem M16.

Danny Sullivan: 1985

F1-Starts: 15 (1983)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 12 (1982, 1984 - 1995)

Indy-500-Siege: 1 (1985)

Sullivan fuhr nur ein Jahr in der Formel 1 und kam lediglich in Monaco in die Punkte, bevor er wieder in sein Heimatland zurückkehrte und IndyCars fuhr. Seine Zeit in der amerikanischen Serie war mit 17 Siegen bei 170 Starts deutlich erfolgreicher. Einer der Siege kam beim Indy 500.

© Motorsport Images Viel Pech, aber auch einmal großer Jubel: Danny Sullivan beim Indy 500 Zoom Download

Zwölfmal startete Sullivan beim Indy 500 und gewann einmal 1985. Gleich achtmal schied er vorzeitig aus. Beinahe wäre er auch 1985 ausgeschieden: Bei einem Manöver gegen den Führenden Mario Andretti verlor Sullivan die Kontrolle und drehte sich um 360 Grad. Dabei kam er aber ohne Berührung davon und konnte weiterfahren.

Er nahm die Jagd nach Andretti wieder auf und holte sich in Runde 140 die Führung, die er bis ins Ziel nicht mehr abgab.

Emerson Fittipaldi: 1989, 1993

F1-Starts: 144 (1970 - 1980)

F1-Meisterschaften: 2 (1972, 1974)

Indy-500-Starts: 11 (1984 - 1995)

Indy-500-Siege: 2 (1989, 1993)

Emerson Fittipaldi gehört zu den bekanntesten Namen der Formel 1 und holte in seiner Zeit in der Königsklasse 14 Siege, zwei WM-Titel und 35 Podestplätze. Damit ist er hinter Ayrton Senna und Nelson Piquet der dritterfolgreichste brasilianische Formel-1-Fahrer.

Nach knapp elf Saisons in der Formel 1 ging er in die IndyCar-Serie, wo er sich 1989 einen weiteren Titel und auch zwei Indy-500-Siege holen konnte. Der erste kam in jenem Jahr, als er zwei Runden vor Al Unser jun. ins Ziel kam, mit dem er in Runde 198 kollidiert war.

© Motorsport Images Emerson Fittipaldi gewann das berühmte Rennen mit stolzen 46 Jahren Zoom Download

Bei seinem zweiten Erfolg 1993 überholte er kurz vor Ende den amtierenden Formel-1-Weltmeister Nigel Mansell. Dabei wurde er zwar der drittälteste Sieger des Rennens, doch sein Verhalten nach dem Event zog mehr Aufmerksamkeit auf sich.

Üblicherweise trinkt der Sieger des Indy 500 einen Schluck Milch - ein jahrelanger PR-Stunt der damaligen Milk Foundation. Meistens wurde es praktiziert, seit 1956 aber immer. Fittipaldi weigerte sich jedoch und trank stattdessen Orangensaft, da er eine Orangenplantage besaß.

Selbst die Flasche wollte er nicht halten, was für eine Menge Diskussionen sorgte. Die Folge: Beim nächsten Rennen gab es eine Menge Buh- und Zwischenrufe.

Jacques Villeneuve: 1995

F1-Starts: 163 (1996 - 2006)

F1-Meisterschaften: 1 (1997)

Indy-500-Starts: 3 (1994 - 1995, 2014)

Indy-500-Siege: 1 (1995)

Im Gegensatz zu vielen anderen auf dieser Liste gewann Jacques Villeneuve das Indy-500-Rennen, bevor er in die Formel 1 ging.

1994 kam er zu den IndyCars und stand in seiner ersten Saison gleich dreimal auf dem Podest: Er war einmal Dritter, Zweiter beim Indy 500 und gewann in Road America, bevor er 1995 die Serie im Sturm eroberte.

© Motorsport Images Wo Jacques Villeneuve ist, da ist meist viel Drama Zoom Download

Wie so häufig in Villeneuves Formel-1-Karriere verlief auch sein Sieg beim Indy 500 nicht ohne Kontroverse oder Drama. In Runde 38 führt er - ohne es zu wissen - das Rennen an, als das Pace-Car rauskam, damit die Streckenposten Trümmerteile aufsammeln konnten.

Die Regeln besagten, dass sich der Führende hinter dem Pace-Car einreihen muss, doch Villeneuve wusste nicht, dass er führte, und fuhr zweimal daran vorbei. Als das Rennen wieder gestartet wurde, bekam er eine Two-Lap-Penalty, die ihn auf Platz 27 zurückwarf.

Doch das waren nicht die letzten Probleme mit dem Pace-Car: In Runde 189 war das Feld erneut hinter dem Pace-Car, mit Villeneuve hinter Scott Goodyear auf dem zweiten Platz. Weil er den Re-Start für Runde 190 erwartete, ließ Goodyear Platz und beschleunigte schließlich. Villeneuve folgte und beide hatten einen Vorsprung vor dem Dritten. Das Pace-Car war allerdings noch da.

Villeneuve bemerkte, dass er das Pace-Car einholen würde, bevor es in die Boxengasse abbiegt, und verlangsamte. Goodyear aber nicht. Er überholte es in der Mitte der letzten Kurve und bekam eine Stop-and-Go-Strafe, die er ignorierte.

Fünf Runden vor dem Ende hörte die Rennleitung auf, ihn zu werten, sodass Villeneuve der Sieg zugesprochen wurde. Er ist damit der erste und einzige Kanadier, der das Indy-500-Rennen gewann. Später holte er sich auch den CART-Titel.

Eddie Cheever: 1998

F1-Starts: 132 (1978, 1980 - 1989)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 14 (1990 - 2002, 2006)

Indy-500-Siege: 1 (1998)

132 Mal nahm Eddie Cheever an einem Formel-1-Rennen teil, elf weitere Male qualifizierte er sich nicht. Er stand neunmal auf dem Podium und war in seiner Formel-1-Zeit Teamkollege einiger der größten Namen des Sports: Jacques Laffite 1982, Alain Prost 1983 und Riccardo Patrese 1984 und 1985.

© Motorsport Images Eddie Cheever war in der Formel 1 Teamkollege von Prost, Patrese & Co. Zoom Download

Leider konnte Cheever in der Formel 1 nicht sonderlich glänzen. Ein siebter Platz in der Gesamtwertung 1983 (Teamkollege Prost war Zweiter) war das Höchste der Gefühle. In Amerika hatte er mehr Erfolg.

Nach dem Split der CART/IRL holte Cheever 1997 seinen ersten Sieg beim Indy 200 auf dem Walt Disney World Speedway, den er den Sieg beim Indy 500 1998 folgen ließ. Cheever holte in jeder IRL-Saison von 1997 bis 2001 genau einen Sieg und wurde am Ende der Saisons 1996-1997 und 2000 Gesamtdritter.

Juan Pablo Montoya: 2000, 2015

F1-Starts: 94 (2001 - 2006)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 5 (2000, 2014 - 2017)

Indy-500-Siege: 2 (2000, 2015)

Juan Pablo Montoya ist ein weiterer Fahrer, der bereits vor der Formel 1 bei den IndyCars war und als Indy-500-Champion ins Fahrerlager kam. Im Jahr 2000 holte der Kolumbianer den ersten seiner beiden Indy-500-Siege und führte die CART-Riege im eigentlichen IRL-Rennen an.

Es war eine dominante Performance des Rookies: Montoya führte 167 der 200 Runden und kam mehr als sieben Sekunden vor dem Zweitplatzierten ins Ziel.

© Motorsport Images Juan Pablo Montoya gewann das Indy 500 vor und nach seiner Formel-1-Karriere Zoom Download

Nach seinem Formel-1-Ausflug mit Williams und McLaren, wo er sieben Siege holte und zweimal Gesamtdritter wurde, kehrte er 2014 zum Indy 500 zurück. Diesmal musste er sich mit Platz fünf zufriedengeben, ein Jahr später gewann er aber. Sein Sieg 2015 war weniger dominant: Im Ziel betrug sein Vorsprung auf Will Power nur 0,1 Sekunden.

Mit 15 Jahren zwischen dem ersten und dem zweiten Sieg hält Montoya den Rekord für den längsten Abstand zwischen Indy-500-Erfolgen. Er ist auch einer von nur zehn Rookiesiegern (neben den anderen Formel-1-Fahrern Graham Hill und Alexander Rossi) und der achtjüngste Gewinner (hinter den Formel-1-Fahrern Jacques Villeneuve und Rossi).

Alexander Rossi: 2016

F1-Starts: 5 (2015)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 5 (2016 - 2020)

Indy-500-Siege: 1 (2016)

2015 bestritt Alexander Rossi sein Formel-1-Debüt und fuhr in fünf der letzten sieben Saisonrennen für das Team Manor Marussia. Das Auto war nicht ansatzweise konkurrenzfähig, sodass der Rennstall die gesamte Saison über keinen einzigen Punkt holte.

Rossi konnte jedoch in vier von fünf Rennen vor Teamkollege Will Stevens landen, der alle 19 Rennen für das Team bestritt.

© LAT Alexander Rossi konnte sich 2016 als Rookie den Siegerschluck gönnen Zoom Download

Der Wechsel in die IndyCar-Serie 2016 sollte sich jedoch für den Amerikaner auszahlen, da er das Indy 500 gleich im ersten Versuch gewinnen konnte - als nur zehnter Rookie der Geschichte.

Das Rennen war richtig spannend, da die Führenden zehn Runden vor Schluss zum Auftanken an die Box kamen. Rossi pokerte und blieb draußen. Eine Runde vor Schluss führte er mit 20 Sekunden Vorsprung, doch der schmolz bis ins Ziel auf 4,4 Sekunden zusammen.

Zwar konnte er den Erfolg nicht wiederholen, dennoch hat er sich mittlerweile zu einem Spitzenpiloten der IndyCar-Serie entwickelt. 2018 wurde er Vizemeister, 2019 landete er beim Indy 500 auf Platz zwei. Damit hat er bewiesen, dass er in der Formel 1 unter Wert geschlagen wurde.

Takuma Sato: 2017, 2020

F1-Starts: 90 (2002 - 2008)

F1-Meisterschaften: 0

Indy-500-Starts: 11 (2010 - 2020)

Indy-500-Siege: 2 (2017, 2020)

In der Formel 1 fand Sato nie den großen Erfolg und trat häufig in durchschnittlichen Autos an. Nur 14 Mal fuhr er in die Punkte, einmal auf das Podium - ausgerechnet in Indianapolis 2004 -, bevor er 2007 noch einmal bei Super Aguri auf sich aufmerksam machen konnte.

Ein Wechsel in die IndyCar-Serie 2010 brachte ihm mehr Glück. Fünf Podestplätze sprangen in den ersten sechs Saisons für ihn heraus. Bis 2016 fand er sich am Ende eines Jahres aber nur einmal unter den Top 10 einer Spitzenrennserie wieder (2004 wurde er Achter bei BAR, Teamkollege Jenson Button Dritter). Das änderte sich aber 2017.

© Motorsport Images Takuma Sato ist der amtierende Sieger des 500-Meilen-Rennens Zoom Download

Beim Indy 500 startete er aus der zweiten Reihe und blieb die ganze Zeit im Kreis der Sieganwärter. Dabei war er einer von 15 verschiedenen Führenden (Indy-500-Rekord). Glücklicherweise lag er auch am Ende in Führung und holte sich den Sieg mit 0,201 Sekunden Vorsprung vor Helio Castroneves.

Nur drei Jahre später gewann Sato erneut. Diesmal mit etwas Glück, da das Rennen unter Gelb zu Ende ging. Scott Dixon, der den Großteil des Rennens geführt hatte, konnte somit keinen Angriff mehr starten.