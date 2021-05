Norris irgendwann Weltmeister? "Schwierig vorherzusagen", meint Seidl

(Motorsport-Total.com) - McLaren ist mit der Entwicklung seines Piloten Lando Norris in dessen drittem Formel-1-Jahr sehr zufrieden. Als Belohnung durfte sich der Brite in dieser Woche über eine Vertragsverlängerung über "mehrere Jahre" freuen. "Ich schätze dass er die richtigen Schlüsse gezogen hat, wie man den nächsten Schritt macht", lobt Teamchef Andreas Seidl Norris' Entwicklung über den Winter.

Der McLaren-Pilot gilt als eine der positiven Überraschungen der ersten vier Rennen der Formel-1-Saison 2021. Aktuell liegt er mit 41 Punkten auf Rang vier der Gesamtwertung und konnte sich in Imola über einen Podestplatz freuen. "Er weiß jetzt, was er vom Team und vom Auto braucht, um gute Leistungen zu zeigen", sagt Seidl anerkennend.

"Es ist beeindruckend zu sehen, was er auf der Strecke macht, wie er die Runden im Qualifying hinbringt, wie er startet, wie er die ersten Runden im Rennen fährt, wie er die Überholmanöver plant, wie er immer die Übersicht behält", lobt der Deutsche. "Er nutzt einfach seine Erfahrung, die er aufgebaut hat. Wir wussten immer, dass er das Talent hat."

Kommender Weltmeister? "Da muss ich immer schmunzeln"

In der Formel 1 wird diesbezüglich gerne das Attribut des "kommenden Weltmeisters" benutzt. Doch bei dem Kommentar ist Seidl immer vorsichtig und muss eher schmunzeln, wie er sagt. "Wenn man die Kommentare so liest, dann haben wir eine Menge zukünftige Weltmeister im Feld. Aber ich frage mich, wo all diese Jungs fahren werden, weil in jedem Jahr nur einer Weltmeister werden kann."

So sieht es Seidl auch bei Norris. Er erkennt zwar eine "beeindruckende Entwicklung" in den vergangenen Jahren und eine "beeindruckende Leistung" in dieser Saison und ist auch überzeugt, dass Norris "in ein paar Jahren alles hat, was man als Topfahrer in der Formel 1 benötigt", sollte er sich weiter so als Fahrer und als Mensch entwickeln.

Aber: "Weltmeister ist noch einmal eine andere Sache", betont Seidl. "Das ist schwierig vorherzusagen. Du musst zur richtigen Zeit im richtigen Auto sitzen und es als Fahrer 23 Mal im Jahr hinbekommen - nicht nur dreimal."

Seidl: Werden Spaß und Erfolg mit Lando haben

Diesen Umstand bewundert der Teamchef übrigens an Lewis Hamilton so sehr. Der siebenmalige Weltmeister schaffe genau das Jahr für Jahr. "Und selbst wenn er mal ein Auto hat, das vielleicht nicht das beste ist, oder wenn er ein schwieriges Rennen hat, dann kann er immer noch zurückschlagen und wichtige Punkte für die Meisterschaft holen. Das macht am Ende den Unterschied."

Norris ist noch nicht dort angekommen, dennoch habe man McLaren bei ihm in den Nachwuchsserien erkannt, dass er "etwas Besonderes" ist, wie Seidl sagt. Derzeit sei es aber vor allem wichtig, dass er mit seinen Ergebnissen nicht abhebt, fokussiert bleibt und hart arbeitet.

Seidl ist überzeugt: "Wenn wir auch auf Teamseite die Schritte machen, kann er in Zukunft um Rennsiege kämpfen. Ich bin sicher, dass wir in Zukunft eine Menge Spaß und Erfolg mit ihm haben werden."