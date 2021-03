Verstappen will nicht mehr reden - außer über den neuen Teamkollegen!

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen, so heißt es zumindest in der Gerüchteküche der Formel 1, soll in den vergangenen beiden Jahren nicht immer hundertprozentig glücklich darüber gewesen sein, in welchem Ausmaß sich seine Teamkollegen (erst Pierre Gasly, dann Alexander Albon) in die Weiterentwicklung des Teams und das Feintuning des Set-ups am Rennwochenende eingebracht haben. Das ist 2021, mit Sergio Perez an seiner Seite, offenbar ganz anders.

