Vettel wittert Chance mit Aston Martin: "Die fetten Jahre sind vorbei"

(Motorsport-Total.com) - 2021 greift erstmals in der Geschichte der Formel 1 eine Budgetobergrenze. So soll das Geldverbrennen der großen Teams gestoppt und das Feld näher zusammengebracht werden. Sebastian Vettel glaubt, dass dieser Budgetdeckel in Höhe von 145 Millionen US-Dollar eine Chance für seinen neuen Arbeitgeber Aston Martin sein könnte.

© Aston Martin Sebastian Vettel glaubt, dass er mit Aston Martin erfolgreich sein kann Zoom Download

"Die fetten Jahre sind in der Hinsicht vorbei, was das Portemonnaie der großen Teams angeht. Das kann uns nur entgegenkommen", zeigt sich Vettel im Rahmen der Vorstellung des neuen AMR21 optimistisch. "Ich glaube, das Team hat enorme Stärken, sehr effizient zu arbeiten", erklärt der viermalige Weltmeister.

ANZEIGE

"In der Vergangenheit gab's nie genug Geld", erinnert er. Hintergrund: Als Aston Martin noch als Force India an den Start ging, operierte das Team stets mit einem überschaubaren Budget. Trotzdem schaffte man es regelmäßig, größere Teams in der WM zu ärgern und sogar den ein oder anderen Podestplatz abzustauben.

Seit der Übernahme durch Lawrence Stroll hat der Rennstall nun einerseits selbst mehr Geld zur Verfügung, andererseits soll die Budgetobergrenze die größeren Teams einbremsen. "Ich glaube, dass sich die Vorzeichen dieses Jahr [...] das erste Mal in der Geschichte des Teams ein bisschen ändern", erklärt Vettel.

2021 "ein Neuanfang" für Aston Martin

"Das Ganze ist noch ein junges Projekt, aber ich glaube, dass das Vorzeichen sind, die nur helfen", zeigt sich der 33-Jährige zuversichtlich und ergänzt: "Die Erfahrungen, die das Team in den letzten Jahren gemacht hat, mit diesem wenigen Budget klarzukommen und effizient zu arbeiten, werden uns glaube ich nur helfen."

Denn genau auf diese Effizienz wird es in Zukunft im Rahmen der Budgetobergrenze ankommen. Vettel erklärt, "dass die Formel 1 sich in der Hinsicht gerade wandelt." In Zukunft sollen auch Teams wie Aston Martin die Chance haben, aus eigener Kraft um Siege mitzukämpfen - oder sogar die Weltmeisterschaft.

Vettels neues Auto: Die ersten Meter im Aston Martin! Video wird geladen… Sebastian Vettel hat seine ersten Meter im neuen Aston Martin absolviert und wir zeigen die ersten Bilder davon plus sein Eindruck vom Mercedes-Motor Weitere Formel-1-Videos

Vettel erinnert die aktuelle Situation etwas an seine ersten Jahre bei Red Bull. "Bei Red Bull war die Anfangszeit auch eine extreme Aufbauphase. Red Bull war 2008, 2009 nicht das gleiche Team wie heute, was die Größe angeht und so weiter", erinnert Vettel, der mit den Bullen zwischen 2010 und 2013 viermal in Folge Weltmeister wurde.

"In der Hinsicht ist das ein bisschen vergleichbar mit der Zeit damals", verrät der Deutsche, der auch bei Aston Martin erst einmal "eine Menge [Aufbau-]Arbeit" erwartet. Denn trotz Budgetdeckel und Co. stellt er im Hinblick auf 2021 klar: "Wir sehen es realistisch und wissen, dass es ein Neuanfang für uns ist."

Erste Saison nur ein Übergangsjahr?

Es ist also unwahrscheinlich, dass Vettel und Aston Martin direkt im ersten gemeinsamen Jahr um den Titel mitfahren werden. "Wir erwarten natürlich nicht, dass wir morgen [am Ziel] ankommen", betont auch Vettel selbst und stellt klar: "Der Favorit für dieses Jahr ist Mercedes." Das sei nach den Erfolgen der vergangenen Jahre automatisch so.

Zumal es in diesem Jahr durch die teilweise eingefrorene Entwicklung schwierig ist, die Lücke nach vorne zu schließen. "Ich glaube, es gibt generell eher Weiterentwicklungen. Viele haben ja in dem Sinn kein neues Auto", erinnert Vettel. Es sei daher in dieser Saison gar nicht möglich, "dass man da große Sprünge macht."

Vettels neuer Aston Martin: Analyse Launch AMR21 Video wird geladen… In "drei bis fünf Jahren" will Aston Martin Weltmeister werden, und Sebastian Vettel träumt schon 2021 von P3: Unsere Analyse des AMR21 Weitere Formel-1-Videos

Viel wird laut Vettel 2021 daher darauf ankommen, wie die einzelnen Teams die große Regeländerung am Unterboden bewältigt haben. "Ein Großteil werden auch die Reifen werden. Es gibt ja neue Reifen dieses Jahr. Ich denke, das wird auch noch ein bisschen Umstellung fordern", so der viermalige Weltmeister.

Doch 2021 wird für viele Teams ohnehin nur ein Übergangsjahr werden, bevor 2022 die große "Revolution" mit dem komplett neuen Reglement kommt. Auch für Aston Martin? Vettel erklärt in dem Zusammenhang zumindest, dass man seine Ressourcen in diesem Jahr clever zwischen 2021 und 2022 aufteilen müsse.

Vettel: Am Ende zählt die Qualität!

Und auch für Vettel selbst wird es abseits der Rennstrecke erst einmal eine Phase der Umstellung geben. Denn obwohl Aston Martin in dieser Hinsicht in den vergangenen Jahren aufgestockt hat, ist das Team noch immer deutlich kleiner als Vettels Ex-Arbeitgeber Ferrari, wo der Deutsche die vergangenen sechs Jahre verbrachte.

"Aston Martin baut den Motor nicht selber. In der Hinsicht fällt dann schon mal die Hälfte des Projekts in gewisser Weise kleiner aus. Deswegen ist die Größe in erster Linie natürlich täuschend. Ferrari ist natürlich in der Form, was die Größe angeht, am eindrucksvollsten. Weil das gesamte Auto praktisch aus einem Haus kommt", so Vettel.

Fotostrecke: Formel-1-Technik: Die wichtigsten Neuerungen am Aston Martin AMR21 Der Aston Martin AMR21 von Sebastian Vettel und Lance Stroll im Technik-Check: Was wirklich neu ist am Modell 2021 und was im Vergleich zu 2020 anders gemacht wurde! Hier kommt unsere Analyse: ... Fotostrecke

"Aber ob die Büros topmodern eingerichtet sind und das Gebäude neu ist oder nicht, ist alles letzten Endes nicht wichtig. Viel wichtiger ist die Qualität, die rausspringt", stellt der 33-Jährige klar. Und in dieser Hinsicht sieht er seinen neuen Arbeitgeber bereits bestens für die kommenden Jahre aufgestellt.

Er hofft nun, sich möglichst schnell bei Aston Martin einzuleben. "Je mehr Eingewöhnung man hätte, desto besser ist es", weiß Vettel. Wegen Corona ist das aber gar nicht so einfach. "Ist natürlich im Moment nicht die kontaktfreudigste Zeit. Deswegen [ist es] im Moment ein bisschen schwieriger, da Nähe herzustellen", berichtet er.

Auch Vettel will mit 33 Jahren noch "dazulernen"

"Aber man hat letztes Jahr schon gemerkt, man passt sich an, und das geht eigentlich sehr gut", erklärt er und verrät, dass man heutzutage viele Dinge auch "digital" erledigen könne - zumindest abseits der Piste. "Aber ich erwarte, dass das Auto ein bisschen anders ist, die Philosophie ist ein bisschen anders", so Vettel.

Beim Shakedown in Silverstone bekam er bereits einen ersten Vorgeschmack, ernst wird es dann am Wochenende beim Test in Bahrain. "Da gibt's Dinge, die ich noch dazulernen kann", erklärt er im Hinblick auf den AMR21. Das beginnt bereits beim Motor, denn erstmals in seiner Formel-1-Karriere fährt Vettel 2021 mit Mercedes-Power.

Vettel & Aston: Warum kein Test im Racing Point? Video wird geladen… Wie kann Sebastian Vettel Aston Martin jetzt schon helfen und wieso setzt man ihn nicht, wie Carlos Sainz im 2018er-Ferrari, in einen Racing Point? Weitere Formel-1-Videos

"Was die Arbeitsweise und die Methodik angeht, glaube ich, dass ich auf einem guten Standard bin und sehr viel Erfahrung mitbringen kann. Die Formel 1 ist generell voll mit Perfektionisten, und dieser ständige Optimierungsdrang ist Grundvoraussetzung. Das treibt einen jeden Tag an, es fällt einem immer irgendwas ein", erklärt er.

"Es gibt viele Abläufe, die im Hintergrund laufen. Ob das jetzt im Simulator ist oder in Meetings. Für mich aktuell größtenteils zur Vorbereitung. Aber natürlich gibt's auch schon viele Projekte, die man dann anstößt, die vielleicht dann eher in mehreren Wochen oder Monaten Ausdruck finden", verrät Vettel.

Der viermalige Weltmeister scheint keinen Zweifel daran zu haben, dass er auch mit Aston Martin erfolgreich sein kann. Offen ist lediglich der Zeitpunkt. Beim Team selbst spricht von von drei bis fünf Jahren bis zum ersten WM-Titel in der Geschichte des Rennstalls.