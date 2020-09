Esteban Ocon: Nach Problemen jetzt gleich schnell wie Ricciardo?

"Aber wir hatten lange Gespräche darüber, was wir tun können, um das zu verbessern. Und an diesem Wochenende hat es sich ausbezahlt", so Ocon. In den fünf Rennen zuvor war er stets zwischen zwei und vier Zehntelsekunden langsamer als sein Teamkollege. In Mugello waren es in Q2 0,054 Sekunden, die die beiden trennten - in Q1 lag Ocon vorne ( Zur Liste der Qualifying-Duelle 2020 ).

