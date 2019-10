Verstappen über Vertrag 2021: "Ich bin nicht in Eile"

(Motorsport-Total.com) - Max Verstappen hat es nicht eilig, seinen im Jahr 2020 auslaufenden Vertrag bei Red Bull zu verlängern. Der Niederländer will erst einmal die Entwicklung in der Formel 1 und bei Red Bull abwarten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Der 22-Jährige will in Zukunft um die Meisterschaft kämpfen und hofft, mit seinem aktuellen Team den Durchbruch in der Formel 1 zu schaffen.

Gegenüber 'Auto Motor und Sport' sagt Verstappen: "Ich bin nicht allzu besorgt. Ich will mir jetzt erstmal alles genau anschauen, was versprochen wurde, und was tatsächlich ankommt. Wir wollen nächstes Jahr Rennen gewinnen und die Meisterschaft. Deshalb bin ich hier. Red Bull und ich arbeiten auf dieses Ziel hin. Aber es gibt so viele Fragezeichen nach 2020: Was passiert generell mit der Formel 1? Deshalb nehme ich mir Zeit. Ich bin nicht in Eile."

Auf die Frage, warum Red Bull zu Saisonbeginn in den vergangenen Jahren immer Probleme gehabt habe, um erst dann auf die Konkurrenz aufzuholen, antwortet der Niederländer: "Wenn wir das wüssten, hätten wir sie abgestellt. Deshalb ist es schwierig, ihre Frage zu beantworten. Ich denke, die Philosophie oder Arbeitsweise war es immer, mit einer soliden Basis aufzuholen."

"Von 2010 bis 2013 hat diese Strategie funktioniert", so Verstappen weiter. "Aber seither haben sich andere Teams verbessert. Natürlich hat uns in den Jahren nach den gewonnenen Weltmeisterschaften das Defizit beim Motor nicht geholfen." Ob Verstappen unter diesen Voraussetzung eine reale Chance hat, die Formel-1-WM zu gewinnen, ist fraglich.

Davon, dass es in der Saison 2020 bei Red Bull besser wird, scheint Verstappen nicht überzeugt zu sein. Er sagt: "Wir versuchen es. Aber wir haben es die letzten Jahre auch versucht. Wir müssen genau analysieren, was wir anders und besser machen können." In der Saison 2019 holte er in Österreich und Deutschland bisher zwei Siege. Dazu kommen drei dritte Plätze in Australien, Spanien und Singapur.