Zak Brown: Norris-Leistungen verschaffen "Luft zum Atmen"

(Motorsport-Total.com) - Lando Norris ist mit seinen 19 Jahren ein echter Jungspund in der Formel 1. Der Brite steht bei McLaren enorm unter Druck, auch weil er in der Formel-2-Saison 2018 nicht hundertprozentig überzeugte. Nach seinem Titelgewinn in der Formel-3-EM im Jahr 2017 landete Norris zwar auf dem zweiten Gesamtplatz, sicherte sich aber nur einen Sieg. McLaren-Teamchef Zak Brown sind diese Ergebnisse egal, weil sich der Youngster in der Formel 1 gut verkauft habe.

© LAT Lando Norris hat mit seinen Leistungen McLaren überzeugt Zoom Download

Neben seinem Titel in der Formel-3-EM darf sich Norris außerdem Champion des Formel-Renault-Europcups 2017 und der Toyota Racing Series 2017 nennen. Im Jahr 2018 fuhr er neben den Rennen der Formel 2 insgesamt acht Trainings für McLaren im Rahmen von Grands Prix. Dabei hat das junge Talent McLaren von sich überzeugt. "Wir haben ja gesehen, was er in unserem Formel-1-Auto zu leisten imstande war", so Brown. "Das war uns am wichtigsten. In den Trainings, die er gefahren ist, war er schneller als Stoffel und fast genauso schnell wie Fernando."

ANZEIGE

Dass er keine Chance auf den Formel-2-Titel hatte, störte Brown hingegen nicht. Er sagt: "Sein Feedback war auch gut. Darauf haben wir uns mehr verlassen als auf das, was in der Formel 2 los war." Im Jahr 2019 holte Norris in den ersten beiden Formel-1-Rennen bisher acht Punkte. Nach dem zwölften Platz beim Saisonauftakt in Melbourne steigerte sich Norris in Bahrain und holte Rang sechs. Diese guten Leistungen würden ihm "Luft zum Atmen" verschaffen, so Brown.

McLaren: Backstage beim Australien-Grand-Prix Das Team zeigt Carlos Sainz und Lando Norris auch hinter den Kulissen beim Saisonstart in Melbourne Weitere Formel-1-Videos

"Er wird irgendwann einen Fehler machen", prognostiziert der Teamchef. "Sollte er in China irgendwas Dummes anstellen, wird ihm nicht gleich jeder an die Gurgel gehen. Hätte er gleich im ersten Training in Australien das Auto gecrasht, wäre das wahrscheinlich anders. So hat er die Chance, einen Fuß in dieses Hochdruck-Umfeld zu bekommen."

Insgesamt ist Brown mit seinem Fahrerduo bestehend aus Norris und Carlos Sainz sehr zufrieden. Beide Fahrer würden den Erwartungen entsprechen und gute Leistungen abliefern - und das, obwohl Sainz in beiden Rennen ausgeschieden ist. Brown erklärt: "Carlos und Lando machen einen wirklich guten Job. Die haben es drauf. Wenn du dir die anderen Teams anschaust, ist die Streuung zwischen den Fahrern bei manchen größer als bei uns."

Grand Prix von Bahrain - Sonntag Lewis Hamilton (Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes) und Toto Wolff Galerie

Zwei ähnlich starke Fahrer zu haben, sei ein Segen für die Konstrukteursmeisterschaft, analysiert Brown: "Aber wenn es so eng zugeht, zählt jedes Detail. Ich bin wirklich froh, dass wir die zwei Fahrer haben, die wir haben. Das kann in der Team-WM den Unterschied machen. Wir müssen weiter hart arbeiten. Denn es ist ein Entwicklungskrieg."