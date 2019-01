Highlights des Tages: McLaren lässt den MCL34 brüllen

Noch sind wir in der Winterpause und warten sehnsüchtig darauf, dass es wieder losgeht, aber in ein paar Monaten dürften sich so einige in der Formel 1 nach dem Winter sehnen. Denn es wird bis in den Dezember hinein gefahren. Der Februar wird also der letzte Monat ohne Formel-1-Rennen bis Januar 2020! Danke an Williams für diesen Fun Fact.

