ROC Mexiko: Benito Guerra mit Heimsieg bei Race of Champions 2019

Schon in der Gruppenphase kam das Aus für Sebastian Vettel. Der viermalige Formel-1-Weltmeister scheiterte in seiner Gruppe (Gruppe C) gegen Schumacher und Guerra am Weiterkommen. Auch David Coulthard, der vor einem Jahr in Riad das Race of Champions 2018 für sich entschieden hatte, flog schon in der Gruppenphase raus.

© Copyright 1‌996 - ‌2019 sport media group GmbH

This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, FORMEL 1, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV. The trade mark FORMEL 1 is used under licence. All rights reserved.