Gerüchte über Ferrari-Vertrag lassen Mick Schumacher kalt

(Motorsport-Total.com) - Mick Schumacher schenkt Gerüchten über ein mögliches Formel-1-Testdebüt in der Saison 2019 keine Beachtung. Am Rande des Race of Champions in Mexiko-Stadt, an dem der Sohn des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher am Wochenende erstmals teilnimmt, betont er Formel-2-Verpflichtungen: "Ich fokussiere mich darauf, was bei den Tests in Jerez und Barcelona passiert."

© Motorsport Images Mick Schumacher will sich voll auf seine Aufgaben in der Formel 2 besinnen Zoom Download

Er würde sich auf sein erstes Jahr in der höchsten Nachwuchs-Klasse unterhalb der Formel 1 konzentrieren, so Schumacher. "Was die Zukunft für mich bringt, weiß ich nicht", sagt der 19-Jährige.

Vor wenigen Tagen kursierten in Italien Berichte, dass Schumacher vor einer Einigung mit Ferrari stehen und zum neuen Junior-Fahrer der Scuderia aufsteigen würde. Es wurde über eine Teilnahme an den Formel-1-Testfahrten während der Saison spekuliert, bei denen die Teams an zwei von vier Tagen Piloten einsetzen müssen, die nicht mehr als zwei Grands Prix bestritten haben.

Bislang war bei Ferrari Antonio Giovinazzi für solche Einsätze vorgesehen, doch der Italiener fährt ab sofort als Einsatzpilot für das Sauber-Team. Auch die übrigen Junioren der Roten - der Neuseeländer Marcus Armstrong und der Brite Callum Ilott - gelten als Kandidaten für die Aufgabe.