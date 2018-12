Highlights des Tages: Der ganz besondere Formel-1-Silvester-Soundtrack

Pirelli hat sich die Mühe gemacht und hat in das Formel-1-Archiv geschaut. Nicht immer dauerte die Winterpause rund 80 Tage. In den Anfangsjahren lagen satte 30 Wochen zwischen dem letzten und ersten Rennen des Folgejahres. Auch zwischen den Jahren 1987 und 1988 mussten sich Fans lange gedulden: ganze 124 Tage. Allerdings gab es auch immer wieder Ausnahmen, zum Beispiel fand am 18. Januar 1953 das Debüt in Argentinien statt (und das zweite Saisonrennen erst im Mai in den USA). 1968 ging man noch eine Schritt weiter: Der Grand Prix von Südafrika in Kyalami wurde am Neujahrstag abgehalten. Jim Clark gewann das Rennen vor Graham Hill und Jochen Rindt.

