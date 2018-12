Max Verstappen über Saisonstart: "War in einer Negativspirale"

(Motorsport-Total.com) - Der Saisonstart von Max Verstappen in der Formel-1-Saison 2018 lief alles andere als nach Plan. In den ersten fünf Rennen landete der Red-Bull-Fahrer nur ein einziges Mal in den Top 5 - und zwar in China. Beim Saisonauftakt in Melbourne musste sich der Niederländer nach einem Dreher mit Platz sechs zufriedengeben. In Bahrain fiel Verstappen wegen eines Hydraulikschadens nach einem Zweikampf mit Lewis Hamilton aus. In Baku folgte die Kollision mit seinem Teamkollegen Daniel Ricciardo.

