Carlos Sainz offenbart: Maria de Villota war mein Driver-Coach!

(Motorsport-Total.com) - Carlos Sainz' erste Meter in einem Formel-Auto fanden 2009 auf dem ehemaligen Grand-Prix-Kurs in Jarama statt. Und seine Fahrlehrerin war niemand geringerer als die 2013 an den Folgen eines Testunfalls verstorbene Rennfahrerin Maria de Villota, wie der Spanier nun verrät. "Vor der Red-Bull-Sichtung habe ich mich entschieden, diesen Test in Jarama zu machen - mit sehr kleinen Monoposto-Rennwagen, die sie dort hatten", erklärt Sainz im Podcast 'Beyond The Grid'. "Maria war damals mein Coach, und ich werde meinen ersten Tag in einem Monoposto-Rennwagen nie vergessen."

